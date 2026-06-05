５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３０．０５ポイント（０．７４％）安の４０２７．７４ポイントと続落した。４月１５日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。

米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２．２％安と６日ぶりに反落した。中国株マーケットでもこのところ、半導体などハイテク関連に買いが集まっていただけに、いったん利益を確定する動きが強まっている。また、中国では来週９日に５月の貿易統計、１０日に５月の物価統計などが公表される予定。内容を見極めたいとするスタンスも買い手控えにつながった。

ただ、指数は小高く推移する場面もみられている。中国経済の過度な景気不安が薄らいだほか、政策に対する期待感が継続していることも支えとなった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が７．８％、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が６．０％、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が５．７％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が５．５％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が７．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．０％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

発電や設備の電力株も急落。華電能源（６００７２６／ＳＨ）と大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）が９．６％安、中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）が３．７％安、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が２．８％安で引けた。資源・素材株、不動産株、消費株、自動車株なども売られている。

半面、銀行・保険株はしっかり。中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が２．５％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．５％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．０％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．０％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が０．６％ずつ上昇した。海運株、通信ネットワーク株、メディア・娯楽株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．５８ポイント（１．２９％）安の２７４．５２ポイント、深センＢ株指数が１．４８ポイント（０．１３％）高の１１３１．５６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）