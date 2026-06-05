1時間で焼きたてが食べられる米粉の「バナナチョコスティックパン」のつくり方をご紹介します。教えてくれたのは、米粉パンレシピの著書を多数もつ鈴木あつこさん。こねずに混ぜるだけで、発酵も約10分でOK。つい手が止まらなくなるおいしさです。

※ この記事は『米粉が恋したパンレシピ』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【調理中の写真】ぬるま湯、バナナ、油を加えてよく混ぜる

米粉パンはうれしいことずくめ

・1時間ほどで焼き上がる

小麦粉のパンは通常1次発酵と2次発酵が必要です。でも、この本で紹介する米粉パンなら発酵は1回だけ！ 1時間ほどで焼き上がります。

・こねずにぐるぐる混ぜるだけ

生地はひとつのボウルの中で混ぜるだけ！ 台に出してこねる必要がないから、キッチンが粉まみれになることも、生地づくりでヘトヘトになることもありません。

・片付けがラクちん

ボウルひとつで生地づくりができるので、洗い物が最小限ですみます。しかも米粉は水に溶けやすく、さっと洗い流せるのもラク。

こねずに混ぜるだけ！米粉の「バナナチョコスティックパン」

バナナを混ぜ込んだ生地は、しっとりやわらか。片栗粉入りなので、外側はサクッと固めです。

●バナナチョコスティックパン

【材料（6本）】

A［米粉（パン用）200g 片栗粉20g ドライイースト3g 砂糖15g 塩3g サイリウム5g］ ぬるま湯（37℃前後） 140g バナナ 正味120g 植物油（クセのないもの） 15g チョコチップ 36g 植物油（作業・仕上げ用） 適量

・おすすめの米粉（パン用ミズホチカラ）

「ミズホチカラ」か「笑みたわわ」という品種のお米でつくられたパン用の米粉が扱いやすくておすすめ。今回のレシピにはグルテン無添加のパン用を使用してください。

・サイリウムとは

オオバコ科の植物「サイリウム」の種皮を粉末にしたもの。生地の水分を吸って膨張し、ゼラチン状に変化する性質があり、グルテンのない米粉でいろいろなパンをつくるときに欠かせません。多量に摂取するとおなかに負担がかかる場合があるので、食べすぎに注意して。ドラッグストアのダイエット食品コーナーに置いてあることも。

「バナナチョコスティックパン」のつくり方

バナナとチョコは間違いなしのコンビ！ 簡単にできるレシピを紹介します。

【下準備】

・天板にクッキングシートを敷く。

・バナナはつぶす。

【つくり方】

＜混ぜる＞

（1） ボウルにAを入れ、スケッパーで1分前後混ぜる。

（2） ぬるま湯、バナナ、油を加え、スケッパーで4分前後よく混ぜる。

（3） チョコチップを加え、スケッパーで混ぜる。

＜分割＞

（4） スケッパーを使い、生地を6等分する。

＜成形＞

（5） 手に油をつけて、生地をまとめるように10回ほどにぎったら、両手でキャッチボールをするように空気を抜き、手のひらでコロコロと転がして丸める。

Point ： 1個につき1分かけて表面がつるぴかになるまで丸める。

（6） 台の上でコロコロと転がして長さ15〜16cmの棒状にし、天板に並べる。

Point：生地が手や台にくっつく場合は油を少しつけて作業する。

＜発酵＞

（7） ふんわりとラップをして濡れ布巾をかけ、オーブンの発酵機能40℃で10〜12分発酵させる。オーブンを190℃に予熱する。

＜仕上げ＆焼く＞

（8） オーブンの予熱が終わったら、生地に刷毛でまんべんなく油を塗る。

（9） 190℃で12分焼く。