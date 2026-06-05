女優でタレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。同郷の人気芸人について語った。

ヤンキーの恋愛を描いたNetflixのリアリティーショー「ラヴ上等」で、企画・プロデュースを手掛けたMEGUMI。その経緯を聞かれ、「千鳥の大悟さんとロケをしたことがあって」と回想。「大悟さんは岡山のヤンキーでいらっしゃって」と笑いを交えながら、「私も岡山でまわりにヤンキーの人がいた」と振り返った。

そして「大悟さんは凄い懐かしい感じがするなと思って、昔のヤンキーの子たちを思い出した」と告白。「ヤンキーの人って、独特のレディーファースト感があって。ちょっとシャイなんだけど、凄い優しい温かさみたいな」と表現した。

「“漢と書いて男”みたいな人が多い」といい、「最近こういう人はいない、かっこいいのに色気がある。こういう人の恋愛ってどうなんだろう」というところから始まったという。

その後Netflixへ企画を持ち込み、独占契約にこぎつけた。キャストオーディションを含めた制作に3年掛かったことが明かされると、「ハライチ」岩井勇気は「3年ぐらい掛かったら、ヤンキーが落ち着いちゃう可能性が」と指摘した。

「ヤンキーじゃなくなったり」と心配すると、MEGUMIは「それはなくて」とキッパリ。「出産したりとか、“今生き”だから、出ていただこうとした方が急に“彼氏ができたから無理”とか、それはありましたね」と語っていた。