【ヤニねこ】夏吉ゆうこインタビュー公開！ 「お風呂掃除をよくするようになりました」
2026年7月からTOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始、各配信サイトにて放送後一斉配信開始される、TVアニメ『ヤニねこ』。ヤニねこ役・夏吉ゆうこさんのインタビューが公開された。作品の印象から出演が決まった際の心境、実際に演じるにあたって意識していることやアフレコでの出来事まで、たっぷり語っている。
＞＞＞場面カットや夏吉ゆうこをチェック！（写真7点）
【ヤニねこ役・夏吉ゆうこインタビュー】
──はじめに、本作への出演が決まった際の心境を教えてください。
ヤニねこ役・夏吉ゆうこさん（以下、夏吉）：もちろん嬉しかったのですが、同時に「なんで決まったんだろう…笑」という初めての感情に襲われました。
ジャンル問わず色んなお芝居をしていきたいと思っていたので、ヤニねこのようなキャラを演じるチャンスをいただけるのはすごくやりがいを感じましたし、この現場を乗り越えた先に知らない自分が待っていそうで楽しみになりました。
──作品はご存知でしたか？ 作品の印象や、演じる中で感じた魅力を教えてください。
夏吉：出演が決まる前から、Xで漫画を読ませていただいていました。毎回内容がやばすぎて、画面越しにヤニ臭さが漂ってくるようで、でもついつい読んでしまう引力があると思います。
登場人物全員最悪なんですけど、みんなどこか愛嬌があるのがいいなぁと思います。
──そんな登場人物のうち、ご自身が演じたキャラクター「ヤニねこ」の魅力はどのようなところだと思いますか？
夏吉：ヤニねこの飄々としたところというか、タバコ以外になにも興味がないところが好きです。
執着がないので、ボロアパートのその日暮らしも楽しそうだし、酷い目にあっても一瞬ぺちょぺちょに泣いて、次の瞬間にはのほほんとヤニ吸ってるし…
でも妹子ちゃんにだけは少し肉親への愛というか、人としてダメすぎるので 1 ミリも妹子ちゃんの助けにはなってないんですけど、何かしら姉ムーブしたがったり…
なんだかんだ憎めないところが魅力だと思います。
──ちなみに、ご自身の演じるキャラクター「ヤニねこ」から影響を受けた部分はありますか？
夏吉：影響を受けてたまるかーッ！ というところですが、いいことで言うと、お風呂の話をアフレコしてからお風呂掃除をよくするようになりました。
──お風呂のシーンは先日公開されたメインPVでも映っていましたね。
メインPVには他にもたくさんのキャラクターが登場していましたが、特に好きなキャラクターはいますか？
夏吉：アパートの仲間たちみんな好きです。
最近はヤクちゃんが特に好きです。ヤクねことヤニねこの関係は先輩後輩感というか、治安悪いバディ感があっておもしろいですね…
ヤクちゃんがアウトローな道に引き摺り込まれたのはおそらくヤニねこがきっかけなので、個人的には罪悪感というか、いろいろな感情があります。
──アフレコのお話も伺えればと思います。収録されてのご感想はいかがでしょうか？
夏吉：収録中は自然とNGワードが飛び交っていて、自分の中でハードルが下がっていないか心配です。
たくさん口にするからこそ、むやみに乱用するのではなく、大事にしたいですね（？）
リハVの段階で、「そこそんなに動くの！？」とか「ここそんなに綺麗な作画で描くんですか！？」という部分がたくさんあったり、たまに「純粋にいい話じゃん…」となるお話もあったりで、ほんとうに今はヤニねこを録ってるんだろうか…という瞬間があり楽しかったです。
──演じるにあたって事前に準備したことや制作陣からのディレクションはありましたか？
夏吉：コンビニでタバコを買ってみました。
名前が可愛いなと思ってわかばを買って、第1話収録の日にスタジオに持っていきました。喫煙シーンで火はつけずに吸ってみて、なんとなくこういう感じか…とやってみました。
収録中ずっと持ってるとタバコが崩れてきてダメだったので、次の回からは口だけで音を出していましたが…
オーディション段階でヤニねこの声のイメージは「好きにやってみてください」と原稿に書いてありまして、初回の収録当日も、オーディションの時のキャラ感でとりあえず持っていって、録りながら作っていっていただいた感じです。
──他のキャストの演技を受ける／聞く中で、印象的だった部分があれば教えてください。
夏吉：稲田さんの、大家さんをそのまま連れてきたかのような存在感あるお芝居が大好きです。大家さんとヤクねこの掛け合いの時に謎のエモさが出るのが大家さんというキャラの奥深さを感じてそこも好きです。
あと、カンサイちゃんのお芝居って、滑ることを良しとされているので本当にハイレベルだ…！ と思っていて…演者さんのハートの強さも試されるというか…カンサイ役の清水さんのお芝居に脱帽です。
ハメちゃん役船戸さんのこんにちハメハメ〜が配信者っぽすぎるのも最高ですし、アルちゃん役井澤さんの酒をチューブで吸引する音が本当にリアルで素敵です。酒をチューブで吸引する音、知らないけど…
達郎役の明智さんの、居酒屋で酔っ払ってヤニねこを吸うアドリブもなんだか印象的です。先に達郎だけ録って、その後それに合わせてヤニ子が吸われるアドリブを入れるので、何を言ってるんだろうと聞き耳を立てていたら、ずっと小さくぼそぼそ「ｶﾜｲｲ…ﾍﾍ…ｶﾜｲｲﾈー…」って言っていて怖くて最高でした。
──収録現場も凄そうです。アフレコ時の雰囲気はいかがですか？
夏吉：内容は激ヤバですが、休憩中はとっても清く正しく美しい、ほっこりハートフルな現場です。
いつも妹子ちゃん役の方の横に座らせてもらっています。なんだか家族みを感じて嬉しいので…！
──ここまで収録してきたなかで印象的だったシーンはありますか？
夏吉：1話冒頭から大家さんの大家さんが出てきて笑ってしまいました。そこの稲田さんのお芝居も大好きです。
ニコチン受容体音頭は収録後夢に出ました。
毎話カオスな見せ場があって、放送が楽しみです。
──放送を楽しみにしているファンに向けて、メッセージをお願いします。
夏吉：タバコや酒、その他色々なものに人生を握られているろくでなしたちを見て、「明日からも頑張ろう！」と思ってもらいたいです。よろしくお願いします！
（C）にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会
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【ヤニねこ役・夏吉ゆうこインタビュー】
──はじめに、本作への出演が決まった際の心境を教えてください。
ジャンル問わず色んなお芝居をしていきたいと思っていたので、ヤニねこのようなキャラを演じるチャンスをいただけるのはすごくやりがいを感じましたし、この現場を乗り越えた先に知らない自分が待っていそうで楽しみになりました。
──作品はご存知でしたか？ 作品の印象や、演じる中で感じた魅力を教えてください。
夏吉：出演が決まる前から、Xで漫画を読ませていただいていました。毎回内容がやばすぎて、画面越しにヤニ臭さが漂ってくるようで、でもついつい読んでしまう引力があると思います。
登場人物全員最悪なんですけど、みんなどこか愛嬌があるのがいいなぁと思います。
──そんな登場人物のうち、ご自身が演じたキャラクター「ヤニねこ」の魅力はどのようなところだと思いますか？
夏吉：ヤニねこの飄々としたところというか、タバコ以外になにも興味がないところが好きです。
執着がないので、ボロアパートのその日暮らしも楽しそうだし、酷い目にあっても一瞬ぺちょぺちょに泣いて、次の瞬間にはのほほんとヤニ吸ってるし…
でも妹子ちゃんにだけは少し肉親への愛というか、人としてダメすぎるので 1 ミリも妹子ちゃんの助けにはなってないんですけど、何かしら姉ムーブしたがったり…
なんだかんだ憎めないところが魅力だと思います。
──ちなみに、ご自身の演じるキャラクター「ヤニねこ」から影響を受けた部分はありますか？
夏吉：影響を受けてたまるかーッ！ というところですが、いいことで言うと、お風呂の話をアフレコしてからお風呂掃除をよくするようになりました。
──お風呂のシーンは先日公開されたメインPVでも映っていましたね。
メインPVには他にもたくさんのキャラクターが登場していましたが、特に好きなキャラクターはいますか？
夏吉：アパートの仲間たちみんな好きです。
最近はヤクちゃんが特に好きです。ヤクねことヤニねこの関係は先輩後輩感というか、治安悪いバディ感があっておもしろいですね…
ヤクちゃんがアウトローな道に引き摺り込まれたのはおそらくヤニねこがきっかけなので、個人的には罪悪感というか、いろいろな感情があります。
──アフレコのお話も伺えればと思います。収録されてのご感想はいかがでしょうか？
夏吉：収録中は自然とNGワードが飛び交っていて、自分の中でハードルが下がっていないか心配です。
たくさん口にするからこそ、むやみに乱用するのではなく、大事にしたいですね（？）
リハVの段階で、「そこそんなに動くの！？」とか「ここそんなに綺麗な作画で描くんですか！？」という部分がたくさんあったり、たまに「純粋にいい話じゃん…」となるお話もあったりで、ほんとうに今はヤニねこを録ってるんだろうか…という瞬間があり楽しかったです。
──演じるにあたって事前に準備したことや制作陣からのディレクションはありましたか？
夏吉：コンビニでタバコを買ってみました。
名前が可愛いなと思ってわかばを買って、第1話収録の日にスタジオに持っていきました。喫煙シーンで火はつけずに吸ってみて、なんとなくこういう感じか…とやってみました。
収録中ずっと持ってるとタバコが崩れてきてダメだったので、次の回からは口だけで音を出していましたが…
オーディション段階でヤニねこの声のイメージは「好きにやってみてください」と原稿に書いてありまして、初回の収録当日も、オーディションの時のキャラ感でとりあえず持っていって、録りながら作っていっていただいた感じです。
──他のキャストの演技を受ける／聞く中で、印象的だった部分があれば教えてください。
夏吉：稲田さんの、大家さんをそのまま連れてきたかのような存在感あるお芝居が大好きです。大家さんとヤクねこの掛け合いの時に謎のエモさが出るのが大家さんというキャラの奥深さを感じてそこも好きです。
あと、カンサイちゃんのお芝居って、滑ることを良しとされているので本当にハイレベルだ…！ と思っていて…演者さんのハートの強さも試されるというか…カンサイ役の清水さんのお芝居に脱帽です。
ハメちゃん役船戸さんのこんにちハメハメ〜が配信者っぽすぎるのも最高ですし、アルちゃん役井澤さんの酒をチューブで吸引する音が本当にリアルで素敵です。酒をチューブで吸引する音、知らないけど…
達郎役の明智さんの、居酒屋で酔っ払ってヤニねこを吸うアドリブもなんだか印象的です。先に達郎だけ録って、その後それに合わせてヤニ子が吸われるアドリブを入れるので、何を言ってるんだろうと聞き耳を立てていたら、ずっと小さくぼそぼそ「ｶﾜｲｲ…ﾍﾍ…ｶﾜｲｲﾈー…」って言っていて怖くて最高でした。
──収録現場も凄そうです。アフレコ時の雰囲気はいかがですか？
夏吉：内容は激ヤバですが、休憩中はとっても清く正しく美しい、ほっこりハートフルな現場です。
いつも妹子ちゃん役の方の横に座らせてもらっています。なんだか家族みを感じて嬉しいので…！
──ここまで収録してきたなかで印象的だったシーンはありますか？
夏吉：1話冒頭から大家さんの大家さんが出てきて笑ってしまいました。そこの稲田さんのお芝居も大好きです。
ニコチン受容体音頭は収録後夢に出ました。
毎話カオスな見せ場があって、放送が楽しみです。
──放送を楽しみにしているファンに向けて、メッセージをお願いします。
夏吉：タバコや酒、その他色々なものに人生を握られているろくでなしたちを見て、「明日からも頑張ろう！」と思ってもらいたいです。よろしくお願いします！
（C）にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会
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