『MAO』第10話「泰山府君」 あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第10話「泰山府君」のあらすじと先行カットが公開された。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、6月6日（土）放送、第10話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第10話「泰山府君」あらすじ＞
襲ってきた式神に呪符を飲ませ、式神の使い手をおびき出す罠を仕掛ける摩緒。そこへ、魚と水で構成された巨人が現れる。その巨人は摩緒に、人の寿命を操る陰陽道の最高奥義「泰山府君」の術を教えてほしいと迫る。
＞＞＞第10話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第10話「泰山府君」あらすじ＞
襲ってきた式神に呪符を飲ませ、式神の使い手をおびき出す罠を仕掛ける摩緒。そこへ、魚と水で構成された巨人が現れる。その巨人は摩緒に、人の寿命を操る陰陽道の最高奥義「泰山府君」の術を教えてほしいと迫る。
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原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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