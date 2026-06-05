富士山麓の“自動車専用道路”に“自転車”　「地図アプリに従った」外国人観光客が誤進入か　専門家「自転車用ナビ設定を」　山梨・富士吉田市

山梨・富士吉田市で5月30日、外国人観光客2人が自転車で自動車専用の道路「東富士五湖道路」に進入した。山梨県内では2026年、自転車による高速道路などへの誤進入が半年間で14人確認され、いずれも外国人観光客だったという。

進入禁止道路を自転車で走る2人

カメラは富士山のふもとで起きた危険行為を捉えていた。

多くの車が行き交う「自動車専用道路」を疾走していたのは、進入禁止のはずの自転車。しかも2台が連なるように走っている。

映像は5月30日、山梨・富士吉田市にある東富士五湖道路で撮影されたものだ。

車のすぐ横を自転車で走行していたのは外国人観光客で、自転車で山中湖方面へ走っていたという。

インターチェンジから進入した外国人観光客は、自動車専用道路を少なくとも1.2km自転車で走ったとみられる。

富士山のふもとでは、外国人観光客が高速道路などに誤って進入するケースが相次いでいる。

4日、取材班が向かったのは、山梨・富士河口湖町。多くの外国人観光客が富士山を自転車で体感しようとサイクリングを楽しんでいた。

外国人観光客からは「日本が大好き」「素晴らしいね！世界で一番いいところだよ」「自転車を借りて、河口湖周辺をめぐるわ」「（自転車は）とても便利だね」といった声が聞かれた。

利用していたのはレンタサイクル。この店では外国人に自転車を貸し出す場合は、事前に必ず交通ルールを説明するという。

レンタサイクル店担当者：

多くのお客さんがちゃんとルールを守って自転車に正しく乗っていると思う。

5月の外国人観光客2人の自動車専用道路進入は、どうして起きたのだろうか。

外国人観光客が自転車で進入したという富士吉田インターチェンジでは、徒歩や自転車で進入できない旨がイラストでも書かれている。

インターチェンジには、自転車の進入禁止を示す看板が設置されていた。しかし、自動車専用道路に進入した外国人観光客2人は地図アプリの案内に従ったという。

河口湖周辺で自転車に乗る多くの外国人観光客は地図アプリを利用していた。

自転車に乗る外国人観光客は「地図アプリを使っている。高速道路には乗らない設定にしているから、この辺りを走るつもりだよ」と注意して使っているという。

警察によると、山梨県内の高速道路などに自転車で誤って進入した人は、2026年の半年間で14人。2025年の26人とあわせて、全員が外国人観光客だったという。

一方、千葉・佐倉市の高速道路でも3月に誤進入があった。

目の前に現れたのは高速道路にいるはずのない自転車。乗っていたのは外国人男性だった。

警察によると男性には土地勘がなく、誤って高速道路内に入ってしまったという。

専門家は、自転車の誤進入を防ぐには、現場で外国人観光客に地図アプリの使い方を指導することが必要だと指摘する。

交通事故鑑定人の中島博史氏は「ナビゲーションアプリに慣れていない方が（設定が）自動車のままルートを検索し、自動車専用道路に入ってしまうというようなケースが多いのではないか。必ず自転車の場合には『自転車用のナビゲーションの設定にして使ってください』と現場での指導が必要だと思う」と話す。

富士山麓で相次ぐ自転車の誤進入。NEXCO中日本はレンタサイクル店に英語や中国語、韓国語などで書かれたチラシを配り、注意を呼びかけている。

（「イット！」6月4日放送より）