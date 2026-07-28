地震の影響です。空の便にはあす（29日）も影響が出ています。一時、安全確認を行っていた熊本空港では、午後7時に滑走路の使用を再開しましたが、きょう（28日）は、全日空と日本航空などが地震の発生以降に熊本を発着するすべての便を欠航にしました。あす（29日）は、全日空が熊本から羽田・伊丹にむかうあわせて2便の欠航を決めているほか、日本航空も熊本を発着する羽田便や伊丹便、あわせて11便を欠航するということです。一