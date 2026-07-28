小泉進次郎防衛相は28日、防衛省で記者団の取材に応じ、熊本県の木村敬知事からの災害派遣要請を受け、自衛隊が約3600人態勢で活動を開始したと述べた。爆発や崩落があった熊本県嘉島町の「イオンモール熊本」で、自衛隊が救助活動に当たっていることも明らかにした。小泉氏は、陸海空自衛隊が連携し、人命救助を最優先とした活動を全力で実施するよう指示したとしている。