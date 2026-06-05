【楽天スーパーSALE】Apple「AirPods Pro 3」が6%オフに
Apple AirPodsシリーズの上位モデル「AirPods Pro 3」が、楽天スーパーSALEでプライスダウンしています。ノイズキャンセリングや音質の進化に定評があり、静寂の中に響く解像度の高いサウンドは、日常の通勤やワークタイムを別次元の体験へと変えてくれます。
自分へのご褒美や買い替え、プレゼントを検討中なら、在庫が切れる前にチェックしてみてくださいね。
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音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
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