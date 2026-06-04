俳優・中野英雄(61)が1日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・江口洋介(58)との2ショットを公開した。



【写真】いい笑顔は33年前と変わらず 衣装をのぞけば青春感のある中野英雄＆江口洋介

「7月31日公開【開戦前夜】では33年振りに江口洋介さんとも共演しました！」と伝えた。同作で江口は陸軍中佐・陸軍省軍務局高級課員の西村良穂を演じている。



「この撮影の前には唐沢寿明さん主演 プライベートバンカーにて唐沢寿明さん、鈴木保奈美さんとも共演出来て2025年は懐かしいメンバーとの再会が出来た年でもありました」とコメント。1992年のフジテレビ系ドラマ「愛という名のもとに」の出演者とさまざまな形で共演したことも伝えた。



掲載したのはともに軍服を着た笑顔の2ショット。33年ぶりの現場での再会を楽しんでいるかのようだった。



「愛という名のもとに」は大学時代のボート部仲間の卒業後の姿を描いた物語。中野は悲劇的な運命をたどる倉田篤を熱演。役名よりも愛称の「チョロ」が浸透していた。江口はチャラい側面がある米国帰りの神野時男を演じていた。



（よろず～ニュース編集部）