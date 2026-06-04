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YouTuberのわしっし氏が、YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」で「【速報】お客様感謝デーより4倍お得な「イオン超お得デー」爆誕！【専門店も20％還元】」と題した動画を公開した。イオンといえば毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」が定番だが、実は毎月5日の「超ポイント還元デー」が最もお得になるという事実を解説している。



動画では、6月から毎月5日に実施される「超ポイント還元デー」について詳述されている。これまで10%だった還元率が20%に引き上げられ、たまったWAON POINTで支払いをすると、利用分の20%が後日ポイントバックされる仕組みだ。わしっし氏は「お客さま感謝デーの5%オフと比べても、物価高のこの時代にかなりありがたいキャンペーンです」と語る。



特筆すべきは、イオン直営店だけでなく、イオンモール内の専門店も対象となる点だ。無印良品やミスタードーナツなどでも20%還元が受けられるため、利用の幅は非常に広い。さらに、ウエルシア薬局で毎月20日に行われる「ウエル活」に匹敵する選択肢として、WAON POINTの価値が大きく高まっていると指摘した。



また、ポイント払いをスムーズに行うためのツールとして「AEON Pay」の活用を推奨している。株主優待であるオーナーズカードとの併用や、毎月10日の「ありが10デー」を利用して効率よくポイントを貯める方法など、実践的な攻略法も紹介された。イオンが還元率を引き上げた背景には、イオン経済圏への囲い込みや客足の分散、アプリへの誘導といった戦略があるという独自の考察も展開している。



「同じ1万円のレジを通っただけで、手元に残るお金が変わってしまう」と語る通り、支払う日と決済方法を選ぶだけで大きな節約に繋がる。日常の買い物を少し工夫するだけで生活防衛になる、知的好奇心と実益を兼ね備えた有益な解説となっている。