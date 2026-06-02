台風6号は3日(水)にかけて近畿・東海・関東に近づく予想です。朝の通勤通学の時間帯は関東で大雨・荒れた天気となるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■台風6号 今夜遅くは四国に最接近 3日にかけて近畿・東海・関東へ

台風6号は、2日(火)夜遅く〜3日(水)明け方にかけて四国へ最も接近する見込みです。

その後、3日(水)明け方〜朝には近畿に、3日(水)明け方〜昼過ぎには東海に、3日(水)朝〜夕方には関東に最も接近するでしょう。

■九州南部〜東海に線状降水帯の半日前予測

台風接近に伴い、各地で線状降水帯が発生するおそれがあります。可能性のある地域と期間は以下の通りです。

静岡県:3日明け方から昼前にかけて

愛知県:3日未明から朝にかけて

三重県:2日夜遅くから3日朝にかけて

奈良県:2日夜遅くから3日明け方にかけて

和歌山県:2日夜遅くから3日明け方にかけて

徳島県:2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

高知県:2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

宮崎県:2日昼過ぎから夕方にかけて

線状降水帯が発生すると、急激に大雨災害の危険度が増すおそれがあります。お休みになる前に、安全を確認するようにしてください。

■台風接近前から大雨に

台風の東側に活発な雨雲が広がっているため、西日本・東日本では台風接近前から雨が強まりそうです。

例えば近畿に台風が最も近づくのは3日(水)明け方〜朝ですが、大雨のピークは2日(火)夜からとなります。

各地とも、台風接近の数時間前から大雨のピークがはじまると考えて、備えをしておいてください。関東は3日(水)朝〜昼頃にかけてが大雨・荒れた天気のピークとなるでしょう。



【2日18時〜3日18時までの予想雨量】

東北:100ミリ

関東甲信:300ミリ

東海:350ミリ

近畿:300ミリ

四国:250ミリ

九州北部:100ミリ

九州南部・奄美:80ミリ

西日本太平洋側や東日本太平洋側を中心に、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。特に南東側に開けた斜面では雨量がかなり多くなりそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

■3日の時間ごとの詳しい天気傾向 雨が降るタイミングは？

朝は近畿〜東北南部の広い範囲で雨が降るでしょう。東海や関東には活発な雨雲がかかる見込みです。東海や関東は風も強まるでしょう。一方、九州では次第に雨があがり、晴れ間が戻りそうです。

昼前は東海〜東北南部を中心に雨となりそうです。静岡や関東はどしゃ降りの雨・横殴りの雨となる見込みです。一方、九州や四国ではゆっくりと晴れ間が戻るでしょう。

昼過ぎは関東甲信、東北太平洋側を中心に雨が続く予想です。風も強まりそうです。九州〜東海は晴れ間がのぞくでしょう。

夕方は関東の沿岸部や東北太平洋側で雨が続くでしょう。沿岸部を中心に風の強い状態も続きそうです。

夜は東北太平洋側で雨の残る所があるでしょう。

■西日本で暑さ戻る 高知33℃

3日(水)は西日本で暑さが復活しそうです。

広く夏日となり、宮崎で34℃、高知で33℃、岡山・広島・大分・佐賀・鹿児島で30℃など、真夏日になる所もあるでしょう。

【3日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（-3 6月下旬）

仙台 18℃（-1 6月下旬）

新潟 19℃（±0 6月下旬）

東京 17℃（-4 6月上旬）

名古屋 20℃（±0 6月中旬）

大阪 19℃（±0 6月上旬）

福岡 22℃（±0 6月下旬）

那覇 26℃（＋1 6月下旬）

【3日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 29℃（-2 真夏並み）

仙台 19℃（-8 5月上旬）

新潟 23℃（-5 5月下旬）

東京 21℃（-5 4月下旬）

名古屋 28℃（＋6 6月下旬）

大阪 28℃（＋4 6月中旬）

福岡 26℃（＋2 6月上旬）

那覇 30℃（＋1 6月中旬）

■週間予報

【気温】

この先は、極端な暑さ・寒さはなさそうです。4日(木)〜9日(火)にかけて、気温は平年並みの所が多い予想です。

【天気】

4日(木)は東北の太平洋側の雨は次第にやむ予想です。一方、九州は再び雨が降り出す見込みです。昼頃から雨の強まる所もあるでしょう。夜からは四国や紀伊半島も雨が降り出しそうです。関東〜中国地方も雲が広がりやすいでしょう。

5日(金)は沖縄や九州、四国、近畿を中心に雨が降るでしょう。その他、太平洋側は雲が広がりやすくなりそうです。

6日(土)も沖縄や九州南部は雨が降りやすいでしょう。その他の西日本は晴れ間が出る見込みです。東海、関東、北日本は雲が広がりそうです。

7日(日)〜8日(月)は全国的に曇りや雨となりそうです。8日(月)は北日本・東日本を中心に雨が降るでしょう。

9日(火)は北日本、東日本で曇りや雨となるでしょう。西日本は晴れ間の出る所が多い予想です。沖縄は雨が降りやすいでしょう。

気象予報士・岡田沙也加