今季からメジャーリーグで導入された、自動ボールストライク（ABS：Automated Ball-Strike）チャレンジシステム。開幕からおよそ2カ月が経過し、各球団の方針などが徐々に浮き彫りになってきた。

1日（日本時間2日）に行われたドジャース戦では、ベテランのミゲル・ロハス内野手が1打席で2球連続成功。敵地のファンからも喝采を浴びた。扇の要ウィル・スミス捕手は、ここまで守備時に65%の高い成功率を誇っている。地元メディアの取材に対し、チャレンジ要求の判断基準について明かした。

■「事前にしっかり考えておく」

地元メディア『ドジャーステリトリー』のポッドキャストにリモート出演したスミスは、今季から始まったABSチャレンジについて言及。「全体的に良いシステムだと思う。まだ完璧じゃないけれど、これまではかなり良い感じ。審判の人たちも毎晩『Aゲーム（ベストの仕事）』をしないといけなくなったよね。どんな球でも挑戦されて、大きなスクリーンに映されるから。打者で挑戦して取り返せた時も、捕手でストライクをもぎ取れた時も、もちろん気持ち良い」と語り、お気に入りの様子。

チャレンジする判断基準について問われると、「まず、明らかに外れているストライクは迷わず挑戦する。それでも自信を持って挑戦したのに間違うこともあるよ。あとは、重要な場面だね。得点圏に走者がいる時、2ストライクの時、3ボールの時は特に優先する。ボーダーラインの球はコイントスみたいな時もあるけれど、投手との相性で有利に働くかなって判断するケースもあるよ」と明かした。

またスミスは、「あとは状況を感じ取る。投手がちょっと苦しんでいてストライクが欲しい時は、挑戦して立て直してあげるタイミングもある。だから結構考えるよ。反応的な部分もあるけれど、事前にしっかり考えておく感じかな」とし、準備の必要性を強調した。

MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、今季「守備時のABSチャレンジ」でもっとも成功率が高いチームがタイガースの72%。ドジャースは30球団中9位の62%を記録している。同条件下で30回以上のチャレンジを行った選手の中では、ロイヤルズのサルバドール・ペレス捕手が42回中31回成功の74％でトップに立っている。スミスは46回中30回成功。65%で同8位につけている。

打者と投手も加えた全てのケースで、ABSチャレンジにより判定が覆ったのが「53%」とおよそ半数。打者は成功率47%、守備時は58％も、捕手が59％に対して投手が32％と開きがあるようだ。

