電子部品大手のTDKが、小千谷市に新工場を開設すると発表しました。2025年に経営破綻した半導体企業の工場跡を取得し、地元での新規雇用も検討する考えを示しています。



TDKが進出するのは、小千谷市の『JSファンダリ新潟工場』跡です。JSファンダリは2025年7月、161億円の負債を抱えて経営破綻。約500人が解雇され、工場跡の活用が課題になっていました。TDKは今回、JSファンダリ跡の土地と建物を取得。取得額は非公表としていますが、既存の施設も活用してAIの普及で需要が高まるセンサー関連製品を生産する『信濃川テクノ工場』を稼働させる予定です。



取材に対して、TDKは「地元での新規雇用を考えている」とコメントしています。



懸案だった工場跡への大手企業進出に、小千谷市の宮崎市長は･･･。



■小千谷市 宮崎悦男市長

「大変喜ばしくうれしく思っています。小千谷市としても働く世代・若い世代が小千谷に定着し、帰ってこられるような街づくりを進めていきたい。」



新工場は、2029年上半期の稼働を予定しています。