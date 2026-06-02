B¡Çz¾¾ËÜ¹§¹°¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÎÀ¼
¼Ì¿¿¡§³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëB'z¾¾ËÜ¹§¹°&°ðÍÕ¹À»Ö
B¡Çz¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
B¡Çz¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤¬ÂçÇ®¶¸¡ªÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¸½ºß¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØB¡Çz LIVE-GYM 2026 -FYOP +-¡Ù¤òÅ¸³«Ãæ¤ÎB¡Çz¡£5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡ÖB¡Çz LIVE-GYM 2026 -FYOP +- B¡Çz PARTY¸ÂÄêAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¢ö¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥³¥ßÉ÷¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä±ê¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ìー¥àÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤°áÁõ¤Î°ðÍÕ¤È¥®¥¿ー¤òÊú¤¨¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¾¾ËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖYOKOHAMA ARENA KANAGAWA 05.31SUN¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü»þ¤È¾ì½ê¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç°ðÍÕ¤Ï¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤¿¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢ÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¾¾ËÜ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ëÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤60Âå¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2026ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥µ¥Ã¥«ー¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡ª
¤Ê¤ª¡¢B¡Çz¤Ï¿·¶Ê¡Ø´°Á´Ìµ·ç¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢6·î11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£