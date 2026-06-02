カタール代表がW杯メンバー26名を発表! B組でスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対決
カタールサッカー協会(QFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むカタール代表メンバー26名を発表した。
カタールは開催国だった前回大会に続く2回目の出場。初の決勝トーナメント進出を目指し、グループBでスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。
以下、カタール代表メンバー
▽GK
マフムド・アブナダ(アルラーヤン)
メシャル・バルシャム(アルサッド)
サラー・ザカリア(アルドゥハイル)
▽DF
アユブ・アルウィ(アルガラファ)
ルーカス・メンデス(アルワクラ)
ペドロ・ミゲル(アルサッド)
ブアレム・フヒ(アルサッド)
イッサ・ライェ(アルアラビ)
スルタン・アルブラキ(アルドゥハイル)
ホーマム・アフメド(レオネサ)
ハシェミ・アルフサイン(アルアラビ)
▽MF
アフメド・ファティ(アルアラビ)
カリム・ブディアフ(アルドゥハイル)
アブドゥラジズ・ハーティム(アルラーヤン)
アッシム・マディボ(アルワクラ)
ジャッセム・ガーベル(アルラーヤン)
モハメド・アル・マンナイ(アルシャマル)
▽FW
アクラム・アフィフ(アルサッド)
モハメド・ムンタリ(アルガラファ)
エジミウソン・ジュニオール(アルドゥハイル)
ユスフ・アブドゥリサグ(アルワクラ)
アルモエズ・アリ(アルドゥハイル)
タフシン・ジャムシード(アルドゥハイル)
アフメド・アルガネヒ(アルガラファ)
アフメド・アラーエルディン(アルラーヤン)
ハサン・アル・ハイドゥース(アルサッド)
カタールは開催国だった前回大会に続く2回目の出場。初の決勝トーナメント進出を目指し、グループBでスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。
以下、カタール代表メンバー
▽GK
マフムド・アブナダ(アルラーヤン)
メシャル・バルシャム(アルサッド)
▽DF
アユブ・アルウィ(アルガラファ)
ルーカス・メンデス(アルワクラ)
ペドロ・ミゲル(アルサッド)
ブアレム・フヒ(アルサッド)
イッサ・ライェ(アルアラビ)
スルタン・アルブラキ(アルドゥハイル)
ホーマム・アフメド(レオネサ)
ハシェミ・アルフサイン(アルアラビ)
▽MF
アフメド・ファティ(アルアラビ)
カリム・ブディアフ(アルドゥハイル)
アブドゥラジズ・ハーティム(アルラーヤン)
アッシム・マディボ(アルワクラ)
ジャッセム・ガーベル(アルラーヤン)
モハメド・アル・マンナイ(アルシャマル)
▽FW
アクラム・アフィフ(アルサッド)
モハメド・ムンタリ(アルガラファ)
エジミウソン・ジュニオール(アルドゥハイル)
ユスフ・アブドゥリサグ(アルワクラ)
アルモエズ・アリ(アルドゥハイル)
タフシン・ジャムシード(アルドゥハイル)
アフメド・アルガネヒ(アルガラファ)
アフメド・アラーエルディン(アルラーヤン)
ハサン・アル・ハイドゥース(アルサッド)