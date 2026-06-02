　カタールサッカー協会(QFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むカタール代表メンバー26名を発表した。

　カタールは開催国だった前回大会に続く2回目の出場。初の決勝トーナメント進出を目指し、グループBでスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。

以下、カタール代表メンバー

▽GK

マフムド・アブナダ(アルラーヤン)

メシャル・バルシャム(アルサッド)

サラー・ザカリア(アルドゥハイル)

▽DF

アユブ・アルウィ(アルガラファ)

ルーカス・メンデス(アルワクラ)

ペドロ・ミゲル(アルサッド)

ブアレム・フヒ(アルサッド)

イッサ・ライェ(アルアラビ)

スルタン・アルブラキ(アルドゥハイル)

ホーマム・アフメド(レオネサ)

ハシェミ・アルフサイン(アルアラビ)

▽MF

アフメド・ファティ(アルアラビ)

カリム・ブディアフ(アルドゥハイル)

アブドゥラジズ・ハーティム(アルラーヤン)

アッシム・マディボ(アルワクラ)

ジャッセム・ガーベル(アルラーヤン)

モハメド・アル・マンナイ(アルシャマル)

▽FW

アクラム・アフィフ(アルサッド)

モハメド・ムンタリ(アルガラファ)

エジミウソン・ジュニオール(アルドゥハイル)

ユスフ・アブドゥリサグ(アルワクラ)

アルモエズ・アリ(アルドゥハイル)

タフシン・ジャムシード(アルドゥハイル)

アフメド・アルガネヒ(アルガラファ)

アフメド・アラーエルディン(アルラーヤン)

ハサン・アル・ハイドゥース(アルサッド)