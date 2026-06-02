ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」、本日6月2日から開催「でからあげクン」など価格据え置きで重量約51%増量商品が登場
【超ハッピーすぎ！チャレンジ】 6月2日～ 開催
ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を本日6月2日から4週間にわたり開催する。
「超ハッピーすぎ！チャレンジ」では、ローソンの創業51周年にちなんで価格を据え置いたまま重量などを約51%増量した「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」、従来品と比べて味わいを約51%濃くした「濃すぎチャレンジ」が開催される。
さらに、6月3日の「ローソンの日」に合わせて、価格を据え置いたまま過去最大の約63%増量したなど、計50品が発売される。
□「超ハッピーすぎ！チャレンジ」のページ
対象商品（一部）【6月2日発売】
「盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入」 288円
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」 214円
「合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当」 697円【6月9日発売】
「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」 365円
「盛りすぎ！メンチバーガー」 387円
「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量」 325円【6月16日発売】
「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」 203円
「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」 194円
「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」 697円【6月23日発売】
「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」 203円
「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」 599円
「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」 160円
Copyright (C) Lawson, Inc. All Rights Reserved.