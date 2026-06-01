この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が、「なぜ私は年会費22万円のラグジュアリーカードゴールドを更新し続けるのか？」を公開した。動画では、陸マイラーのまる氏が、高額な年会費を払ってでも同カードを更新し続ける5つの理由を解説している。



まる氏は、ラグジュアリーカードゴールドの魅力として「ダイニング特典」「カフェ特典」「国内空港ラウンジ」「プライオリティパス」「期間限定優待」の5つを挙げる。



特に価値を感じているのが「ダイニング特典」だ。対象レストランで所定のコースを2名以上で予約すると1名分が無料になるうえ、高級ハイヤーによるリムジン送迎も利用できる。西麻布のフレンチレストランを利用した際は、コース料理や送迎などを合わせて「約5万円近くお得になっていた」と明かした。沖縄旅行や家族の3世代旅行でも活用し、年会費を回収できるほどの恩恵を受けているという。



また、「国内空港ラウンジ」の充実度も高く評価。通常はプラチナランク以上のカードが必要なワンランク上のラウンジや、地方空港のラウンジも利用可能だ。さらに、プライオリティパスが付帯し、レストランやスパ特典が回数無制限で使える点もメリットとして紹介。羽田空港でのランチビュッフェやマッサージ、成田空港での食事など、旅行前の待ち時間を快適に過ごす様子が収められている。



加えて、期間限定の優待やイベントが「面白すぎる」と絶賛。手ぶらで楽しめる由比ヶ浜での家族4人分無料バーベキューや、スキー場での駐車場予約・ラウンジ無料利用、著名人が集まるファッションショーへの無料招待など、日常では味わえない体験を振り返った。



まる氏は、同カードを「単なるクレジットカードだとは思っていない」「特別な体験を楽しむためのメンバーシップ」と断言。決済やポイント還元にとどまらない、普通ではない体験やイベントに価値を感じる人にとって、非常に魅力的な選択肢であると結論付けた。