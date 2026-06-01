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意外と知らない？原因不明の不登校に悩む親が「絶対にやってはいけない」NG対応

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【不登校】原因がわからない時、絶対にやってはいけない親の対応」と題した動画を公開した。動画では、明確な理由なく学校に行けなくなった子どもに対し、親が取るべき具体的なステップについて解説している。



寄せられた相談は、「中学2年の息子が原因不明で不登校になり、昼夜逆転してスマホゲームばかりしている」というもの。道山氏はこの状況を受け、子どもが不登校になる原因を「愛情バロメータの低下」「学校でのトラブル」「学校が合わない」の3つに分類した。



道山氏によると、「学校でのトラブル」や「学校が合わない」という原因であれば、子どもに理由を聞けば話してくれることが多いという。しかし、「愛情バロメータの低下」が原因の場合、何か明確な出来事があるわけではなく、単に気力が減っている状態であるため、子ども自身も理由が「わからない」と答える傾向にあると説明した。



そのため、原因がわからない場合は「まずは愛情バロメータをUPさせること」が重要だと説く。そのための具体的な行動として、学校に行けとプレッシャーをかけない「安心できる家庭を作る」、一緒にゲームをするなど「家庭を楽しくする」、そして「否定や助言をせずに話を聞く」ことの3点を挙げた。親からのプレッシャーをなくし、話を聞いてあげることで、子どもは愛情を感じて気力が戻りやすくなると述べている。



さらに、関係性が改善してきた後のステップについても言及している。まずは生活リズムを整えることから始め、子どもから学校の話題が出始めたら、雑談を通してさりげなく探りを入れることを勧めている。その際、「表情が曇ったり、声のトーンが落ちたりするテーマが原因の可能性が高い」という独自の視点を提示した。



親の否定的な言葉や過度な干渉は、子どもの気力をさらに奪う結果となる。まずは家庭を安心できる居場所にすることが、不登校解決への第一歩であると結論付けた。