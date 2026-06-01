意外と知らない？原因不明の不登校に悩む親が「絶対にやってはいけない」NG対応
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【不登校】原因がわからない時、絶対にやってはいけない親の対応」と題した動画を公開した。動画では、明確な理由なく学校に行けなくなった子どもに対し、親が取るべき具体的なステップについて解説している。
寄せられた相談は、「中学2年の息子が原因不明で不登校になり、昼夜逆転してスマホゲームばかりしている」というもの。道山氏はこの状況を受け、子どもが不登校になる原因を「愛情バロメータの低下」「学校でのトラブル」「学校が合わない」の3つに分類した。
道山氏によると、「学校でのトラブル」や「学校が合わない」という原因であれば、子どもに理由を聞けば話してくれることが多いという。しかし、「愛情バロメータの低下」が原因の場合、何か明確な出来事があるわけではなく、単に気力が減っている状態であるため、子ども自身も理由が「わからない」と答える傾向にあると説明した。
そのため、原因がわからない場合は「まずは愛情バロメータをUPさせること」が重要だと説く。そのための具体的な行動として、学校に行けとプレッシャーをかけない「安心できる家庭を作る」、一緒にゲームをするなど「家庭を楽しくする」、そして「否定や助言をせずに話を聞く」ことの3点を挙げた。親からのプレッシャーをなくし、話を聞いてあげることで、子どもは愛情を感じて気力が戻りやすくなると述べている。
さらに、関係性が改善してきた後のステップについても言及している。まずは生活リズムを整えることから始め、子どもから学校の話題が出始めたら、雑談を通してさりげなく探りを入れることを勧めている。その際、「表情が曇ったり、声のトーンが落ちたりするテーマが原因の可能性が高い」という独自の視点を提示した。
親の否定的な言葉や過度な干渉は、子どもの気力をさらに奪う結果となる。まずは家庭を安心できる居場所にすることが、不登校解決への第一歩であると結論付けた。
寄せられた相談は、「中学2年の息子が原因不明で不登校になり、昼夜逆転してスマホゲームばかりしている」というもの。道山氏はこの状況を受け、子どもが不登校になる原因を「愛情バロメータの低下」「学校でのトラブル」「学校が合わない」の3つに分類した。
道山氏によると、「学校でのトラブル」や「学校が合わない」という原因であれば、子どもに理由を聞けば話してくれることが多いという。しかし、「愛情バロメータの低下」が原因の場合、何か明確な出来事があるわけではなく、単に気力が減っている状態であるため、子ども自身も理由が「わからない」と答える傾向にあると説明した。
そのため、原因がわからない場合は「まずは愛情バロメータをUPさせること」が重要だと説く。そのための具体的な行動として、学校に行けとプレッシャーをかけない「安心できる家庭を作る」、一緒にゲームをするなど「家庭を楽しくする」、そして「否定や助言をせずに話を聞く」ことの3点を挙げた。親からのプレッシャーをなくし、話を聞いてあげることで、子どもは愛情を感じて気力が戻りやすくなると述べている。
さらに、関係性が改善してきた後のステップについても言及している。まずは生活リズムを整えることから始め、子どもから学校の話題が出始めたら、雑談を通してさりげなく探りを入れることを勧めている。その際、「表情が曇ったり、声のトーンが落ちたりするテーマが原因の可能性が高い」という独自の視点を提示した。
親の否定的な言葉や過度な干渉は、子どもの気力をさらに奪う結果となる。まずは家庭を安心できる居場所にすることが、不登校解決への第一歩であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
関連記事
思春期の子育てアドバイザー道山ケイが解説！高校受験は「当日のテスト対策」だけでは失敗する理由
【意外と知らない】高校入学直後に「辞めたい」と言う子どもへの正しい対応策
思春期の子育てアドバイザーが解説！夫と娘の板挟みを救う「上手に間に挟まれる」驚きの解決策
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/