東京随一の繁華街に怒声が響いたのは、5月16日未明のことだった。新宿・歌舞伎町の商業ビル前で複数の男らによる乱闘騒ぎが発生した。一部始終をとらえた動画がSNSやLINEなどの通信アプリを通じた裏社会のネットワークで拡散したが、現場では何が起きていたのか──。

【写真を見る】1人が頭から血を流し重傷…路上で集団が殴る・蹴るなど、攻撃していた瞬間

不穏な気配を漂わせながら小走りに歩道を駆ける数人の男たち。ビルの前で、向かい側から大股で歩を進めてきた男とすれ違った瞬間、空気が一変した。一団のひとりに対峙する男が殴りかかると、堰を切ったように路上では激しい暴力の応酬が始まった。

5月16日以降、SNSなどで拡散した動画の一部始終である。撮影者は不明だが、映像には、襲撃した男らによる暴行の様子や、現場近くの交差点から車に乗り込んで逃走する模様までもが鮮明にとらえられている。

大手紙社会部記者が現場の状況を振り返る。

「騒ぎがあったのは、16日午前3時40分ごろのことです。歌舞伎町1丁目の路上で、頭部出血などのけがを負った20代から50代とみられる男性4人が倒れているのが見つかりました。男性らを襲ったのは、10人ほどの武装した集団で、現場から車2〜3台で逃走。警視庁が殺人未遂事件として捜査を始め、逃げた男らの行方を追っています」

深夜の繁華街で勃発した暴力沙汰はすぐにXなどのSNS、さらに裏社会のネットワークを通じて広がった。暴力団関係者や警察関係者の「界隈」がつながる「ヤクザLINE」で拡散されたことからも、事件の背景に暴力団の関与があることは明白だった。

事情を知る暴力団関係者はこう明かす。

「事件には関東の3つの組織が関わっていたようです。極東会系団体の組員と、住吉会系団体の組員との金の貸し借りをめぐるトラブルが事件の発端です。債権を有していた住吉会系組員に対して期日までの返金がなかったことが原因と見られている。極東会系団体の組員と住吉会系組員の金のやり取りの間に、別の住吉会系組員が入っていたことも事態をややこしくした」

事件発生当初は、「10人ぐらいの半グレが鉄パイプを持って襲撃した」「(組員の一人が)頭をフルスイングされ意識不明」などの情報も流れたが、実際に1人が「頭から血を流す重傷を負った」（前出・大手紙社会部記者)とされる。

関係者によると、事件の当事者となった極東会系団体は、現場近くにある拠点とするビルの事務所内で、住吉会系団体側とトラブルの収拾について話し合いを持っていたという。

路上での衝突はその話し合いが終わった直後に起きた模様だ。

「極東会系組員は、金を借りていた住吉会系組員が別の事件で懲役に行っている間、間に入った別の住吉会系組員に返金したと主張しているのだそうです。ところが、その返済金は債権者である住吉会系組員には渡っていなかった。その件で両者が揉めて、今回の襲撃騒動に発展したという話です」(前出・暴力団関係者)

暴行の一部始終がカメラにとらえられ、それが即座に拡散されるのは、いかにもSNS全盛の当世風だが、驚きなのは、こうした事件の背景に関わる録音データまでもが流出していることだ。

「極東会系組員と住吉会系組員との電話でのやり取りがヤクザLINEなどを通じて関係者の間に広まっており、事件の詳しい背景はすぐに拡散しました。真偽は不明ですが、厄介なのは、債権者の住吉会系組員が、『関東連合』や『怒羅権』といった半グレの連中とも付き合いがあるとされること。

今回の事件は、極東会と住吉会という別々の組織での対立というだけでなく、住吉会の内部にも遺恨を残した形となりました。今回の1件が別の抗争へと飛び火する可能性はゼロとはいえません」(同前)

住吉会といえば、警視庁が特殊詐欺や闇バイト強盗などの温床とされる「匿名・流動型犯罪グループ(通称・トクリュウ)」と連携するケースが目立つ組織として、警視庁が特別対策本部を立ち上げた「幸平一家」を傘下に抱える関東最大組織だ。

今回の事件が市民の生活を脅かす別の事件を誘発しないことを願うばかりだ。