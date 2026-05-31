赤石真菜による縦読み漫画『夫を殺したはずなのに』の実写ドラマ化が発表された。2026年7月6日より、ドラマプレミア23枠にて放送が開始される。主演を内田理央と渡邊圭祐が務める。

【写真】ドラマ『夫を殺したはずなのに』 主演は内田理央と渡邊圭祐

原作はデジタルコミック出版社のCLLENNとテレビ東京が初めて共同制作に挑んだ作品。縦スクロール＆フルカラーの「GIGATOON」レーベルから配信中。

本作は、主人公の本庄莉乃が「何度死んでも、不倫夫・慶太と愛人・エレナへ復讐を繰り返す」タイムリープ復讐サスペンス。完璧な夫との幸せな結婚生活を送っていた莉乃のもとに、夫が別の女性と性行為を配信する動画が届けられたことから物語が動き出す。夫への復讐を誓った莉乃は、ある出来事をきっかけに「死に戻り」のループに囚われていく。

放送は、テレビ東京系列にて毎週月曜よる11時6分から11時55分まで。各話放送終了後から「U-NEXT」「Lemino」にて第1話から最新話まで見放題配信される。「TVer」などでは見逃し配信およびリアルタイム配信が実施される。

あわせて、ドラマ化を記念し、LINEマンガにて原作漫画5話分が無料で読めるキャンペーンが5月31日から6月13日まで開催される。

■コメント

◇本庄莉乃役／内田理央インパクトのあるタイトルにまず驚きましたし、「不倫×復讐×タイムリープ×サスペンス」…衝撃のてんこ盛りです！不倫の復讐劇でありながら、タイムリープというSF要素が絡み、さらにたくさんの謎が明らかになっていくサスペンス、ミステリー要素もあって、引き込まれるように台本を読み進めました。愛や憎しみ、迷いや絶望など、さまざまな感情を抱えて前に進んでいく役なので、演じる上でも楽しみです。復讐の爽快感だけでは終わらず、「本当に復讐は人を救うのか」「愛って何なんだろう」と考えさせられる部分も多く、とても引き込まれました。何度も同じ時間を繰り返していく中、主人公が少しずつ変化していく姿も見どころで、サスペンスとしての面白さはもちろんですが、人間ドラマとしても楽しんでいただける作品になっています。毎話「次どうなるの!?」と思うような衝撃的な展開も待っているので、ぜひ考察も楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。主人公・莉乃がどんな答えを見つけていくのか、ぜひ最後まで見届けてください！視聴者の皆さんに夢中になっていただける作品になるよう頑張ります！

◇本庄慶太役／渡邊圭祐本庄慶太を演じさせていただきます、渡邊です。再び倉地さんの生み出す作品に携われる、と心が弾んでおります。最近目にすることが多くなった不倫・復讐というテーマのなかでもまた一味違う、一瞬一瞬の機微をしっかり捉えないと物語に置いていかれてしまう、演じ甲斐のある役だなと台本を読んで感じました。色々な意味で、しっかりと丁寧に、毎日、毎時間を過ごしていきたいと思います。もうしばらく初回放送まで楽しみにお待ちください。

◇赤石真菜（原作）『夫の家庭を壊すまで』から2年…。再びドラマ化の機会をいただき、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。今作『夫を殺したはずなのに』は、最愛の夫の裏切りをきっかけに、サレ妻が“殺人犯”へと変貌していく、不倫×復讐×タイムリープサスペンスです。登場人物たちは皆どこか歪で、愛したいのに傷つけてしまったり、憎みながらも手放せなかったりーーそれぞれが、自分なりの幸せを必死に探し続けています。豪華なキャスト・スタッフの皆様のお力によって、原作の世界をさらに濃密に描いた、魅力溢れる作品になっていますので、一視聴者としても放送が待ち遠しいです。愛と復讐…そして“やり直した人生”がどんな結末へ辿り着くのか、ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！

◇倉地雄大（番組プロデューサー／テレビ東京 配信ビジネス局）数々の復讐系の漫画がある中で、赤石真菜先生の本作は、設定の秀逸さと斬新さ、普遍的なテーマ性、深い愛ゆえの復讐、怒涛の展開が巧妙に絡み合って構成されていて、何よりも素晴らしい原作の映像化にチャレンジしたいと思いました。そんな本作に、唯一無二の表現で執筆してくれる脚本家・市川さんを筆頭にしたライターチーム、引き出しの多さと新しい演出プランでいつも驚かせてくれる飯塚監督をはじめとした監督チームで挑めることが、何よりもワクワクしています。主人公・莉乃を演じてくださるのは内田理央さん。夫の不貞やタイムリープに翻弄される莉乃という難解な役を、日々真っ直ぐ向き合い、たくさん話し合い、緻密なキャラクター設計をしてくださっています。そして、莉乃の夫・慶太役は渡邊圭祐さん。本読みで慶太を演じる渡邊さんを見て、その引き出しの多さに驚きました。３年連続ご一緒させて頂けることも大変幸せですが、毎年驚かせてくれる渡邊さんの底知れない力量に、ただただ脱帽です。撮影は間も無くですが、濃密な準備期間を経た今、見たことのない新しいドラマが誕生する気がして、とても楽しみです！この暑い夏に、濃密な感情と人間関係がギュッと詰まった「夫を殺したはずなのに」、漫画と合わせてドラマも毎週楽しんでもらえたら幸いです。ぜひお楽しみに！

（文=リアルサウンド ブック編集部）