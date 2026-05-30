Åêµå¡¦ÂÇ·â¤Ç¡È¥Ñ¥ï¡¼¥í¥¹¡É¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¸Ô´ØÀá¤Îµ¡Ç½¤ò¿¤Ð¤¹¡Ö5ÉÃ´Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö²¼Ê¢Éô¤ÎÃÃ¤¨Êý¡×
¡¡Åê¤²¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ÂÇ¤Ä¤Ë¤»¤è¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î¶ÚÎÏÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈÊá¼ê¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ´Æ»¾ì¡×ÂåÉ½¤Îµ×ÊÆ·òÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ»½Ñ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¤ÎÂçºå¶Í°þ¹â¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢²¼Ê¢Éô¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ÎÆ°ºî¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡Ö5¥«¥¦¥ó¥È¥ì¥Ã¥°¥ì¥¤¥º¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤ÎÆ°ºî¤Ç¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÃÏÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¡É¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÏ¢Æ°À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Åê¤²¤ë¡¦ÂÇ¤Ä¤ÎÆ°ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÇúÈ¯ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¸Ô´ØÀá¤Î¶þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢²¼Ê¢Éô¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë²¼Ê¢Éô¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¥í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µ»½Ñ¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬´«¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö5¥«¥¦¥ó¥È¥ì¥Ã¥°¥ì¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦Â¾å¤²Ê¢¶Ú¡£¤Þ¤º¤Ï¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤Ó¡¢¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·ÄÙ¤¹¤è¤¦¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¹ø¤òÉâ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê5ÉÃ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤¿Î¾Â¤ò¾å¤²¡¢5ÉÃ´Ö¤«¤±¤Æ²¼¤í¤¹Æ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Æ°ºîÃæ¤Ï¡¢¹ø¤ò²¡¤·ÄÙ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤ª¿¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄù¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ç¹Ô¤¦¡£¤«¤«¤È¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤º¡¢¹ø¤ÏÉâ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆ±¤¸°ìÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç5ÉÃ´Ö¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¤NGÎã¤Ï¡¢¡Ö¹ø¤¬Éâ¤¤¤Æ¡¢É¨¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤À¡£¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë¤È¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢²¼Ê¢Éô¤Î¶ÚÆù¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤ë¤È¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤À¡£10²ó2¥»¥Ã¥È¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ÐÅêÂÇ¤ÎÈôÌö¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë