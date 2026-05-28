南米·パラグアイで建築デザイン事業などを手がける弥彦村出身の起業家が、新潟市の小学校で特別授業を行いました。



新潟市東区の下山小学校を訪れたのは、立川巧雪さんです。立川さんは長岡造形大学を卒業後、パラグアイに移住。現地で建築デザイン会社を立ち上げ、南米に自生する木『パロサント』を使った木工クラフトブランドも展開しています。4年生の児童に向けて、立川さんは現地での暮らしや仕事の内容を紹介しました。



■授業を聞いた児童

「日本に来るのに50時間もかかることにびっくりした。」



■授業を聞いた児童

「遠いけど住んでみたいなと思った。」



■TACHIKAWADesign 立川巧雪代表

「自分がいまいる場所を少し飛び出してみて外を知って、それからまた自分のところに帰ってきたときに、外で得た経験を自分の場所で生かしてほしい。」



5月30日には、弥彦村でトークセッションを予定しています。