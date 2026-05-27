7回7安打1失点で2勝目、橋上監督代行へ初勝利をプレゼント

■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手は27日、東京ドームで行われたソフトバンク戦で今季2勝目を挙げた。今季最長タイとなる7回を投げて7安打1失点と好投。「素直に嬉しいです。本拠地で勝つというのは、やっぱり選手にとってはすごく嬉しいこと。すごくたくさん声援をいただけたので、ヒットはたくさん打たれましたけど、勝ちがついて良かったなと思います」と声を弾ませた。

家族への暴力行為で逮捕された阿部慎之助監督が26日に辞任。新体制2試合目で初勝利となった。「監督もテレビで見てると思うので。やっぱりジャイアンツが勝つことが一番嬉しいことだと思います。監督が作り上げた3年ちょっと。その選手たちが活躍していると思いますし、無念を晴らす意味でも優勝しなきゃいけない」と言い聞かせるように話した。

橋上秀樹監督代行へ初勝利をプレゼントした。だが、試合終了直後は勝利の記念球を手から離さず。「僕の1勝ですし。これから会議が必要です。ウイニングボールは結構大事に取っているので。1勝の重みは分かっているので。簡単には渡せないかなと」と苦笑い。だが、その後に記念球を贈ったようだ。橋上監督代行は戸郷のサインが入ったボールを手に帰路へついた。（Full-Count編集部）