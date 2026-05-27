MLB Japanは5月25日、公式Instagramを更新。シカゴ・ホワイトソックス 傘下3Aシャーロットに所属する西田陸浮 （25）が、メジャー昇格することを伝えた。

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西田は東北高校から米短大へ留学し、2023年に強豪・オレゴン大へ編入。同年7月のドラフトでホワイトソックスから11巡目指名を受けた。なお、日本プロ野球（NPB）でのプレー経験はない。

MLB Japanは「西田陸浮 メジャー昇格へ」と伝えると、西田について「二塁を主戦場としながら外野も守れるユーティリティー」と紹介。さらに「マイナーで2年連続40盗塁を記録した俊足に加え、今季AAA級では打率.347、出塁率.454をマーク」と好成績を紹介し「堂々メジャー初昇格の切符を掴み取りました」と称えた。ファンは「NPB経由してねえんだろ？すげえな」「わずか3年でメジャーまで上がってくるとは」など西田の経歴にも注目。2学年上に当たる村上宗隆（26） との“日本人共闘”にも期待が高まっている。



【画像】メジャー昇格が決まった西田陸浮（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「これは楽しみですね」「待ってた」「ムネとの日本人共演、走攻守での活躍に期待！！」「這い上がってメジャーへ、これはすごいことやね！」「昇格おめでとうございます」「日本人コンビ楽しみ～」「メチャ楽しみです」「頑張れば夢の舞台に辿り着くのはこういうことか」「宗と一緒にMLB頂点めざせ」「ガチのトントン拍子やん…」などコメントが寄せられた。