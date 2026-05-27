「東京駅の新名所」がまさかの光景…トフロム八重洲に並んだ「消費者金融」と「質店」看板の異様感とウラ事情

東京にまた新たな名所が誕生した。東京駅八重洲口からすぐの超一等地に建つ複合開発施設、「TOFROM YAESU（トフロム八重洲）」だ。51階建ての超高層ビルの地下には全国各地へと向かう高速バスの発着場も備え、エンタメの劇場も備える。「日本の玄関」に相応しい立派な建物だが、現地で待っていたのは「消費者金融」と「質店」の看板だった。トフロム八重洲の無惨な玄関からは、日本の不動産開発の抱える「急所」が浮かび上がる。

【画像】入口よりも目立つ消費者金融と質店の看板

入口よりも目立つ消費者金融と質店の看板

東京駅、八重洲口。かつては雑居ビルがひしめき合って暗いイメージがあった街だが、2007年の「グラントウキョウ」の開業を機に、再開発がスタート。

23年には高級外資ホテルのブルガリが入居する「東京ミッドタウン八重洲」がグランドオープンし、今もなお巨大なクレーンが轟音をたてて新たな街をつくり上げている。

そんな中、新たな名所として誕生したのがトフロム八重洲だ。開発を推進したデベロッパーは旧安田財閥の中核企業だった東京建物。三菱地所や三井不動産よりも設立は古く、日本で最も歴史があるデベロッパーだ。

高速バス乗り場には東京都の「東京観光情報センター」も招致。もともと駅の反対側の丸の内に比べて地味な八重洲だったが、新幹線改札からも近く、利便性は高い。

「東京」の名を冠した同社が満を持して開業したトフロム八重洲には、日本や東京の玄関口としての役割をはじめ、大きな期待がかけられていた。

そんなトフロム八重洲だが、東京駅から降りると目の前に真っ先に飛び込んでくるのは美しいアーチでも植栽でもない。「レイク」「アイフル」「アコム」と消費者金融機関の店舗のサインと、「質 高価買取 大黒屋」という巨大な看板だった。

夕方、しかも小雨が降っていたということもあり、質店と消費者金融の看板のほうが入口よりも目立っていた。

不動産デベロッパーの威信を懸けた物件であることを考えると、かなり異様な光景だ。東京ミッドタウン八重洲はもちろん、麻布台ヒルズやグラングリーン大阪、高輪ゲートウェイシティと近年開業した大型複合施設を思い返しても、どこも正面は美しく整備されており、こんな光景は見覚えがない。一体、なにが起きたのか。

「地権者との間で話がこじれたんですよ、有名な話です」

大手デベロッパーの社員、A氏はこう笑う。

10年、20年という歳月で、同じ地権者でも溝

A氏によると、今から約25年前、再開発計画が立ち上がった時点ではもともと、消費者金融や質店が入るビルも含めて地域一帯で開発される計画だったという。しかし、2019年に再開発の事業組合が設立された時点で、この二つのビルの名前はなかった。

日本政府が保有する軍用地を三菱財閥が買い取って一帯開発した丸の内と違って、八重洲は戦後の闇市だった歴史もあり、雑居ビルがひしめいていた。

トフロム八重洲の場合、80人以上の地権者がおり、その全員が納得する案を作り上げる必要があった。東京建物の野村均前社長は同社の統合報告書で、「すべての方と合意形成に取り組むという意味では日本で最も難しい再開発案件の一つと言えます」と振り返っている。

一口に地権者といっても個人や法人もおり、その立場は様々だ。老朽化したビルをさっさと手放したいと考える者がいれば、できるだけ粘って多くの利益を得たい者もいる。

飲食店の経営者と、ただ住んでいた人の立場も異なる。10年、20年という歳月を経る中で、同じ地権者の間でも、溝が生まれていた。

パースでは、消費者金融や質店のビルは「無かったこと」に

地権者同士の溝の深さを物語るエピソードがある。トフロム八重洲の建設中、近隣のビルが解体されてむき出しになった消費者金融のビルに「当ビルは再開発から完全に除外されました」という垂れ幕がかけられていたのだ。

それは条件闘争に応じなかった東京建物に向けられたものなのか、それとも、かつての「仲間」たちに向けられたものなのか。今となっては誰も口を開かないが、当事者のみにわかる世界があるのだろう。キー局の経済部の記者、B氏はこう語る。

「開業から１年前、25年にトフロム八重洲の発表イベントがあったが、再開発組合の理事長が『数多くの難題があった』と冒頭の挨拶で述べ、『この再開発を我々の世代で完結したいという強い思いが、その困難を乗り越える糧となった』とかなり突っ込んだ発言をして、めでたい場のはずなのに空気が微妙になった」と振り返る。

かくして、世界有数の都市である東京の「玄関口」に、消費者金融と質店が立ち並ぶ事態となったのである。ちなみに、発表会の場で公開されたパース（完成予想図）では、消費者金融や質店のビルは「無かったこと」とされた。

立ち退きには明文化された相場がない

トフロム八重洲に限らず、日本の再開発は「多数決」で決まりにくいため、混乱を招くことが多い。それは大規模な施設だけではない。X（旧Twitter）で大きな話題を呼んだのが、東京都港区の白金台で2022年に起きた事件だ。

老朽化したマンションの玄関口に生卵やゴミが放置され、干物も吊るされた写真が投稿され、「炎上」したのだ。コンクリートにはスプレー缶で「バンザイ」「持久戦」といった文字が描かれた。

関西を拠点とする不動産事業者が、立ち退きに応じないテナントや住人を追い出すために嫌がらせを行ったとされる。バブル期を彷彿とさせる手法だが、土地や建物の持ち主が再開発を目論んでも、住人が首を縦に振らなければ追い出すことができず、開発がストップしてしまう。

そのことに焦って、強引な手段に打って出たとされる。立ち退きには明文化された相場がないため、どうしても感情論になりがちだ。

規模や動く金の額が大きければ大きいほど、こうした再開発はこじれやすい。前述の大手デベロッパーのA氏は「入社してから30年間、ひたすら地権者に土産を持って日参し、酒を酌み交わし、定年時にようやく建物が完成するのを見届けるというケースもある」と語る。

「街づくりをしたい」と目を輝かせて超高倍率を乗り越えて不動産デベロッパーに入社した若者が、こうした現実にぶち当たって退職するということもままあるという。

コストをかけても、成就するとは限らない

それだけのコストをかけても、成就するとは限らない。都心一等地の再開発でも、権利調整に失敗したり、途中で所有者が不明になっていたりした結果、誰も住んでいないような朽ち果てた戸建てが放置されるケースもある。

そうした物件は、Netflixのドラマにもなった「地面師たち」のように、組織犯罪のターゲットになることすらある。

玄関口が消費者金融や質店に取り囲まれる形となったトフロム八重洲だが、A氏は「入口が多少不細工になっただけで、大成功でしょう」と話す。

そもそも、都心の複合開発はオフィスフロアで稼ぐようになっている。現在、コロナ禍からの対面回帰の流れにより都心の大型オフィスは争奪戦となっており、トフロム八重洲もその流れに乗っている。東京駅の真ん前で、高速バス乗り場も抱えており、「絶対に負けない立地」（A氏）だ。

「もし質店と消費者金融の入ったビルを諦めずに交渉が長期化していたら、建築コストの上昇が直撃して建築費が２倍になっていたかもしれない。むしろ幸運だったのでは」とA氏は語る。

消費者金融や質店も、多くの人通りで賑わって、商売が繁盛することだろう。東京を代表する新名所としては少し微妙な気分になるが、これもまた、日本という「決められない」国を象徴する光景なのだろう。

文／築地コンフィデンシャル 写真／shutterstock