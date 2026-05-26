「電気代高い！」に焦り…半年放置のエアコンを2週間に1回掃除するだけで、消費電力が最大約6%ダウンするって本当？

エアコンのフィルター掃除だけでも電気代の節約につながる

エアコンは、フィルターを掃除するだけでも、電気代の節約につながる可能性があります。フィルターは、室内の空気を吸い込むときにホコリを受け止める部品です。ここにホコリがたまると、エアコンが空気を吸い込みにくくなり、部屋を冷やしたり暖めたりするために余計な電力を消費しやすくなります。

環境省の「みんなで節電アクション！」特設サイトでは、2週間に一度のフィルター掃除により、冷房時で約4％、暖房時で約6％の消費電力削減になると紹介しています。また、資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」では、フィルターが目詰まりしたエアコンと掃除したエアコンを比べると、年間で約990円の節約になるとされています。

金額だけを見ると、「それほど大きくない」と感じるかもしれません。ただし、エアコンを長時間使う家庭や、複数台を使っている家庭では差が広がります。さらに、効きが悪いからといって設定温度を極端に下げたり上げたりすると、電気代はさらに増えやすくなります。



半年掃除していないフィルターは冷暖房の効きにも影響する

半年掃除していない場合、フィルターにはかなりホコリがたまっている可能性があります。特に、リビングのエアコンは使用時間が長く、キッチンからの油分や衣類のホコリも吸い込みやすいため、汚れが付きやすい場所です。

フィルターが汚れるとエアコンの風量が落ち、設定温度に近づくまで時間がかかります。例えば、夏に「28度では暑い」と感じて26度に下げてしまう場合、実はフィルターの目詰まりが原因かもしれません。この状態では、掃除をしないまま設定温度だけで調整することになり、無駄な電気を使いやすくなります。

また、ホコリはカビの原因にもなります。フィルター掃除をしないと電気代が高くなるだけでなく、カビやにおいの発生を助ける可能性があります。お掃除機能が付いていないエアコンでは、2週間に1回程度のフィルター掃除が目安です。

つまり、フィルター掃除は電気代だけの問題ではありません。部屋の空気を清潔に保ち、エアコンを気持ちよく使うためにも大切な作業です。



フィルター掃除で節約効果を高める使い方

フィルター掃除は、難しい作業ではありません。多くの機種では、前面パネルを開けてフィルターを取り外し、掃除機でホコリを吸い取ります。汚れが強いときは水洗いをし、しっかり乾かしてから戻しますが、ぬれたまま戻すとカビやにおいの原因になるため、注意が必要です。

掃除のあとは、エアコンの使い方も見直すと節約効果が高まります。例えば、冷房時はカーテンで日差しを防ぎ、暖房時は厚手のカーテンで暖気を逃がしにくくします。また、サーキュレーターや扇風機を併用すると、室内の空気が循環し、設定温度を無理に変えなくても快適に感じやすくなります。

さらに、室外機の周りも確認しましょう。室外機の吹き出し口や周囲が物でふさがれていると、熱をうまく逃がせず、冷暖房の効率が下がることがあります。鉢植えや収納用品などは近くに置かず、風の通り道をふさがないようにしましょう。

なお、自動掃除機能付きのエアコンでも、何もしなくてよいわけではありません。フィルターのホコリをためるダストボックスなどの部品については、定期的な確認とお手入れが必要な機種もあります。説明書を確認し、家庭でできる範囲の手入れを続けましょう。



月1～2回のフィルター掃除で電気代を抑えよう

半年フィルター掃除をしていない場合は、フィルターにホコリがたまり、冷暖房効率が落ちて電気代が高くなる可能性はあります。掃除だけで大幅に安くなるとはかぎりませんが、消費電力を抑え、冷暖房の効きをよくする効果は期待できます。

フィルター掃除は、費用をかけずに始められる節約です。まずはフィルターの状態を確認し、ホコリがたまっていれば取り除きます。その後は月1～2回を目安に続け、エアコンを効率よく気持ちよく使いましょう。



出典

環境省 みんなで節電アクション！ 特設サイト 家庭でできる節電アクション 3 エアコンで節電！

経済産業省 資源エネルギー庁 家庭向け省エネ関連情報 無理のない省エネ節約 エアコン

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー