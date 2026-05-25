

第2回フットボールスタジアム検討協議会 岡山・北区 24日

24日、岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が岡山市で行われ、スタジアム整備について県民へのアンケート調査を新たに行うことがわかりました。

岡山県が設置した「フットボールスタジアム検討協議会」の第2回です。

大学や企業・スポーツ団体などから集まった10人の委員が、岡山県でのスタジアムの必要性や場所・コストなどの「実現可能性」について話し合います。

前回議論となった「賛成・反対を含めた県民の幅広い意見を集める」ために、県民へのアンケート調査を新たに行うことに各委員が合意しました。

協議会などによりますと、アンケートは無記名の自由記述式でウェブを中心に県内全域で行うとし、小中学生など「子ども」の意見も取り入れる仕組みを作りたいとしています。

（フットボールスタジアム検討協議会／上林功 座長）

「ハードルは高いかもしれないが、ひとまず夏を目標にまずは集めて、県の皆さんの意見を集めてそれらを協議会の中で諮るような、そんな仕組みにできればいいなと思っている」

協議会はこの日、J1・ファジアーノ岡山のホーム戦も視察。トイレや屋根の不足などといったスタジアムの現状についてクラブの担当者から話を聞くなどしました。

3回目の協議会は7月26日に行われる予定です。