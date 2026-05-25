「イラン情勢の中、不必要に需要を喚起する消費税減税は物価高対策にならない」慶應義塾大学経済学部教授・土居丈朗

「イラン情勢の中、不必要に需要を喚起する消費税減税は物価高対策にならない」慶應義塾大学経済学部教授・土居丈朗