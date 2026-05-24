暑い日も快適、短い髪がすっきり決まる「簡単まとめ髪」。すてきに見せるコツは“後頭部のふんわり感”
次第に気温の高い日も増えてきて、髪をすっきりまとめたくなる季節となりました。「ハーフアップなら、髪が短くても簡単にできるのでおすすめです！」と教えてくれたのは、人気ヘアサロン「MINX」のディレクター・八木花子さん。今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんとともに、短い髪でもすっきり見える「ハーフアップのコツ」を教えてもらいました。50代の読者をモデルに解説します！
“短い髪”でも印象が変わる！夏の大人ヘアアレンジ
さとゆみ：まだ5月なのに、暑すぎません？
八木ちゃん：初夏ぶっとばして、いきなり夏ですね（笑）
さとゆみ：髪も汗でぺったりくっついたりして…。
八木ちゃん：今日は、「暑くなって汗だく！」という人たちに向けて、短めの髪でもできる涼しげハーフアップをお届けします。
さとゆみ：髪の長さはあごくらいのモデルさんですね。
八木ちゃん：このくらいの長さの方は、あまり髪をまとめる習慣がないと思いますが、ちょっとアレンジするだけで驚くほどすっきりするんですよ。
さとゆみ：本当だ！ ではさっそく、詳しいコツを教えて下さい。
八木ちゃん：まず、耳上の毛を取り分けたら、しっかりとねじりあげます。
さとゆみ：なるほど、これで後頭部がふっくらして見えるようになるわけですね。
ピンで固定したあとは、“ボリュームキープ”も忘れずに
八木ちゃん：あとはピンを下から上方向に向かってさします。
八木ちゃん：最後にスプレーでボリュームをキープして終了です。
さとゆみ：ハーフアップ、さわやかでいいですね！
八木ちゃん：これからやってくる梅雨時や、ますます暑くなる夏にもおすすめです。ぜひやってみてくださいね。