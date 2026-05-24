小泉孝太郎、結婚相手に“求める条件”を明かす
俳優の小泉孝太郎が23日放送のフジテレビ系『指原千夏』に出演し、変化した結婚観や理想のパートナー像について語った。これまで1人で過ごす時間を大切にしてきたという小泉だが、弟・小泉進次郎氏の子どもとの交流を通じて、家族を持つことへの思いが強くなっていることを明かした。
【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物
番組では、MCの若槻千夏が、小泉と3年前に対談して以降、“勝手に”結婚相手を探していると説明。現在の結婚願望について質問すると、小泉は「この3年で結婚を考える時間が多くなりましたね」と率直な心境を打ち明けた。その理由について、小泉は「弟はそっちの世界に行ったし、ムロさんを除いて地元の親友はみんな子どもがいる」と周囲の環境の変化を挙げ、「僕は1人でいると肩書きが増えないわけですよ。結婚して家族を持つと肩書きが増える」と語った。
さらに、進次郎氏の子どもをプールや牧場、動物園へ連れて行くことがあるといい、「本当だったらこの子もパパといたいんだろうなって。でも、パパが忙しいって知ってるから僕に懐いてくれている」と説明。「もし自分の子だったらどんな気持ちになるんだろうとか想像する」と明かした。
また、「進次郎を見ていても父親になったことは彼の人生において大きかっただろうなと思う」とし、「1人では絶対に変わらないけど、結婚したらそっちの可能性もある。今さらですけど、求め出したんでしょうね」と語った。
一方で、小泉ならではの結婚相手への条件も告白。過去には、好意を寄せていた女性が「私は好きで1人で生きてきました」と話していたことから、「100％こっちに来たらちょっと重すぎるな」と感じ、交際に至らなかったことがあったという。若槻から、親友であるムロツヨシの存在について触れられると、小泉は「芸能界ではムロさんと上地雄輔が大切。そこも大切に思ってくれる、付き合ってくれる人。それは僕も相手に求める」と理想の関係性を語っていた。
【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物
番組では、MCの若槻千夏が、小泉と3年前に対談して以降、“勝手に”結婚相手を探していると説明。現在の結婚願望について質問すると、小泉は「この3年で結婚を考える時間が多くなりましたね」と率直な心境を打ち明けた。その理由について、小泉は「弟はそっちの世界に行ったし、ムロさんを除いて地元の親友はみんな子どもがいる」と周囲の環境の変化を挙げ、「僕は1人でいると肩書きが増えないわけですよ。結婚して家族を持つと肩書きが増える」と語った。
また、「進次郎を見ていても父親になったことは彼の人生において大きかっただろうなと思う」とし、「1人では絶対に変わらないけど、結婚したらそっちの可能性もある。今さらですけど、求め出したんでしょうね」と語った。
一方で、小泉ならではの結婚相手への条件も告白。過去には、好意を寄せていた女性が「私は好きで1人で生きてきました」と話していたことから、「100％こっちに来たらちょっと重すぎるな」と感じ、交際に至らなかったことがあったという。若槻から、親友であるムロツヨシの存在について触れられると、小泉は「芸能界ではムロさんと上地雄輔が大切。そこも大切に思ってくれる、付き合ってくれる人。それは僕も相手に求める」と理想の関係性を語っていた。