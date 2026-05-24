◆「大丈夫です！」と笑う部下の裏側に隠れた、消え入りそうなSOSの正体

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

共感力を実践へ移す「打席」での心構え

部下との対話において、相手の話を聴く態勢（心・技・体）を整えることは非常に重要です。しかし、それはコミュニケーションの核となる共感力を高めるための、いわば「ウォーミングアップ」にすぎません。

心身の準備が整い、ようやくコミュニケーションという打席に立ったとき、実際の現場ではどのようなスタンスで相手に向き合えばよいのでしょうか？ 実践的な「共感力を高めるセオリー」をお伝えしましょう。

セオリー：すべてを鵜呑みにせず「本当にそう？」と心で問い直す

部下の話を聴く際、まずはどんな内容であれ、すべてを受け止める姿勢を持つことが大前提です。しかし、マネジメントにおいて注意すべきは、発せられた言葉をそのまま「額面通り」に受け取ってはいけないということです。

言葉をしっかりと受け止めつつも、心のなかで「本当にそうだろうか？」と問い直す冷静な視点を持つことが、真の共感への第一歩となります。

言葉に引っ張られる心理：「大好き・大嫌いゲーム」

では、なぜ言葉を鵜呑みにしてはいけないのでしょうか？ 私が企業研修でよく行う「大好き・大嫌いゲーム」というものがあります。嫌いな人を思い浮かべながら「大好き！」と口に出したり、逆に好きな人を思いながら「大嫌い！」と言ったりするシンプルなゲームです。

最初は言葉と心にギャップがあり違和感を覚えるのですが、繰り返すうちに、発した言葉の影響で自分の本心まで変化してしまうことがあります。つまり、人は自分が思っている以上に「言葉」に引っ張られやすい生き物なのです。

「大丈夫です！」の裏側に隠れたSOSを見抜く

この心理を職場の日常に当てはめてみましょう。たとえば、激務が続いて明らかに疲弊している部下が、あなたからの声かけに対して「大丈夫です！」と元気に答えたとします。

このとき、その言葉だけを信じて「そうか、なら任せよう」と済ませてしまうのは非常に危険です。なぜなら、部下は「大丈夫」と無理に自分に言い聞かせているうちに、本人が本当にそう思い込んでいる（疲労に麻痺している）だけかもしれないからです。

言葉の裏にある本当の感情や状態に気づき、寄り添うことこそがリーダーに求められる「共感力」です。部下の言葉に対し、一度立ち止まって「本当にそう？」と問いかける習慣をつけてみてください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。