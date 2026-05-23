神奈川2拠点、14項目審査で全国トップ10！ インプロブ「ポルシェセンターみなとみらい・湘南」

記事ポイント インプロブ株式会社運営の2拠点が「Dealer Round Table of Excellence 2025」に選出ポルシェセンター湘南は2年連続で全国トップ10入りを達成新車販売・アフターセールス・顧客満足度など計14項目の総合評価が対象 インプロブ株式会社運営の2拠点が「Dealer Round Table of Excellence 2025」に選出ポルシェセンター湘南は2年連続で全国トップ10入りを達成新車販売・アフターセールス・顧客満足度など計14項目の総合評価が対象

インプロブが神奈川県内で運営するポルシェ正規ディーラー2拠点が、ポルシェジャパンによる2025年度の年次総合評価で最高水準の認定を獲得します。

ポルシェセンターみなとみらいとポルシェセンター湘南がそろって「Dealer Round Table of Excellence 2025」に選出され、うちポルシェセンター湘南は2年連続で全国トップ10入りを達成しています。

インプロブ「ポルシェセンターみなとみらい・湘南」





運営：インプロブ株式会社対象拠点：ポルシェセンターみなとみらい（横浜市西区みなとみらい4-2-8）／ポルシェセンター湘南（神奈川県茅ヶ崎市汐見台5-37）認定アワード：Dealer Round Table of Excellence 2025（ポルシェジャパン 優秀販売店）

インプロブが運営するポルシェ正規ディーラー「ポルシェセンターみなとみらい」と「ポルシェセンター湘南」は、ポルシェジャパンによる2025年度総合評価「Dealer Round Table of Excellence 2025」に選出されます。

本アワードは全国の正規販売店を対象とする年次評価制度で、新車販売実績に加えアフターセールス・顧客満足度・店舗運営品質など多岐にわたる指標を基に審査が行われます。

2025年度は品質ボーナスやOPI（Sales／After Sales）を中心とした計14項目が評価対象となり、リテールビジネス全体の総合的なパフォーマンスが問われます。

神奈川県内に構える2拠点がそろってこの水準をクリアし、全国トップクラスの評価を同時に獲得しています。

選出の評価内容

今回の選出では、販売実績だけでなく納車後のアフターケアや継続的な顧客関係の構築、日々の店舗運営品質に至るまで、リテール活動全体の質とバランスが評価の対象となります。

品質ボーナスやOPI（Sales／After Sales）を含む14項目にわたる審査において、ポルシェブランドが定める高い基準に対して安定したパフォーマンスを継続している点が認められています。

ポルシェセンター湘南については2024年度に続き2025年度も全国トップ10入りを果たしており、2年連続での選出となります。

新車・アフターセールス・顧客対応の各領域をバランスよく高水準で維持し続けていることが、全国規模の評価に結びついています。

各センターの概要

ポルシェセンターみなとみらいは横浜市西区みなとみらい4-2-8に位置し、営業時間は10:00〜18:00、夏季および年末年始を除き定休日なしで通年営業しています。

電話番号は045-285-0911です。

ポルシェセンター湘南は神奈川県茅ヶ崎市汐見台5-37に位置し、同じく10:00〜18:00で営業しており、定休日は月曜となっています。

電話番号は0467-57-0911です。

両拠点ともポルシェの新車・認定中古車の販売から整備・アフターメンテナンスまでを一貫して取り扱っています。

新車販売実績からアフターサービスの質・顧客満足度まで、計14項目の厳格な審査を経て全国トップクラスと認められた2拠点は、ポルシェ正規ディーラーとしての総合力が高く評価されています。

ポルシェセンター湘南の2年連続トップ10入りは、安定した運営実績の継続を示す数字です。

インプロブ「ポルシェセンターみなとみらい・湘南」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Dealer Round Table of Excellence」はどのような評価項目で審査されますか？

A. ポルシェジャパンが全国の正規販売店を対象に実施する年次評価制度です。

新車販売実績に加え、アフターセールス・顧客満足度・店舗運営品質など多岐にわたる指標が対象となります。

2025年度は品質ボーナスやOPI（Sales／After Sales）を中心とした計14項目が評価対象となります。

Q. ポルシェセンター湘南の全国トップ10入りは何年連続ですか？

A. 2024年度に続き2025年度も全国トップ10入りを果たしており、2年連続の選出となります。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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