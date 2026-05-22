おトクで便利な商品がそろう「業務スーパー」。冷凍食品やレトルトを上手に活用すれば、忙しい日のごはんづくりがぐっとラクになります。とはいえ、「時短したいけど、栄養バランスも気になる…」という人も多いはず。そこで今回は、業務スーパー好きの育児漫画家・モチコさんが、包丁もまな板も使わずにつくれる“ファミレス風ドリア献立”を紹介。20分で完成する時短レシピは必見です！

業務スーパーには、忙しい主婦を支える「便利商品」が充実！

毎日家事でバタバタしていませんか？ 私はしています！

【写真】20分で完成した夕食がこちら！

とくに夕方以降は、子どもの習い事の送迎に夕飯づくり、そのほかの家事も重なって目が回る忙しさ。そんな中でつくる夕飯は、できるだけ時短でパパッとすませたい…。でも、育ち盛りの子どもがいると、栄養もやっぱり気になりますよね。

そこで今回は、業務スーパーの商品を使って、栄養もしっかりとれる時短ごはん「有名レストラン風ドリア」「スープ」「サラダ」の3つをつくっていきたいと思います！ なんと、包丁もまな板も使いません。

今回用意した食材は、上記画像の5つです。

冷凍の「チキンライス」に、同じく冷凍の「パプリカ」「刻みたまねぎ」を加えれば、包丁いらずで野菜たっぷりのチキンライスに変身。すべて冷凍庫にストックしておけるのが便利です。

「シーフードドリアソース」はレトルトなので常温保存OK。自分でつくると手間のかかるホワイトソースが完成ずみなうえ、シーフード入りでちょっとリッチな気分に。

「具だくさんたまごスープ」はフリーズドライタイプ。卵、小松菜、シイタケ、エリンギ、ニンジンの5種類の具入りで、湯を注ぐだけで満足感のあるスープが完成します。これは本当にありがたい…。

今回はそのほかに、家にあったレタス、ツナ、とろけるチーズも使って、夕飯づくりスタートです！

時短調理のコツは「フライパン」を使うこと！

まずはフライパンに「パプリカ」と「刻みたまねぎ」、「チキンライス」を入れて炒めていきます。具材を切ることなく袋から入れるだけなのでラク！

レンチンでもできますが、家族4人分だと量が多く、加熱ムラになりやすい…。フライパンの方が断然時短です。

同時に「シーフードドリアソース」2パックを器にあけて、こちらはレンチンします。チキンライスを炒めている隣のコンロでは、ヤカンでスープ用の湯を沸かし始めます。

チキンライスを炒めつつ、冷蔵庫にあったレタスを洗って千切りにしていきます。本当は市販の千切りキャベツでさらに時短しようと思っていたのですが、買い物に行く時間がなくてレタスになりました。あるある〜。

フライパンの中身に火がとおったら弱火にし、チキンライスを平らにならしていきます。その上にレンチンしたドリアソースをかけ、さらに上にチーズをたっぷり！

そしてフライパンにフタをして、チーズを溶かしていきます。

その間にツナ缶にマヨネーズをぶち込んで混ぜ、ツナマヨソースをつくり、レタスの上にトッピングしたらサラダは完成です。

ちなみに、「具だくさんたまごスープ」は湯を入れるだけででき上がり。簡単〜！

この具だくさんっぷり…。ありがたい。

ドリアをつくっているフライパンの中身も、チーズが溶けたらバッチリです。

栄養バランスも子どもウケもバッチリ！短時間で大満足な夕食に

はい、計20分で3品が完成しました！

あの「有名イタリアンファミレス風のドリア」をフライパンでドーンとつくりましたが、インパクト抜群です！ サラダも一緒にワンプレートで盛れば、洗い物も減らせます。（ちなみに私はドリアソースをチンした深皿を盛りつけ皿として再利用しました。）

ドリアはチーズもソースもとろっとろ。野菜マシマシで栄養たっぷりのチキンライスとの相性もばっちりで、家族ウケ満点。「おいしい！」とあっという間に空っぽになりました。

「具だくさんたまごスープ」も、湯を入れただけとは思えないくらい具がたっぷり。サラダは…まあ、いつものサラダです（笑）

包丁もまな板も使わず、20分でここまでできたらかなり優秀なのでは…！ と、自画自賛したくなる仕上がりでした。

これからの季節は、「出かける前につくりおきしたいけれど、おかずが冷めなくて冷蔵庫に入れられない…でも常温放置も心配…」「下ごしらえした野菜を入れるほど冷蔵庫に余裕がない…」なんてことも増えがちですよね。

そんなときにも、今日のメニューなら帰ってからパパッとつくれるので問題なし。ぜひ業務スーパーで時短＆栄養満点ごはん、つくってみてください！

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。