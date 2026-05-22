LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤¬¥Ô¥ó¥¯¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·²¼¼è¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤¬¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª①～⑤¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥í¥ó¥É¥Ü¥Ö¤Î¥µ¥¯¥é①②
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
LE SSERAFIM¤Ï5·î21Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ÇPUREFLOW¡Ç pt.1¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSpotify x LE SSERAFIM: PURE FLOWERS LIVE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥é¤Ï4·î¤Î¿·¶Ê¡ÖCELEBRATION¡×¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÈ±¤«¤é¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Î¤Þ¤Þ¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤Þ¤¿HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢º¬¸µ¤ò¹õ¤¯»Ä¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿·Á¯¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦dip magazine¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬½ãÇò¤Î°áÁõ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ø¡ÇPUREFLOW¡Ç pt.1¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBOOMPALA¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥Ô¥ó¥¯È±¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥â¥ê¤Ë¡×¡ÖºéÎÉ¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤è¡×¡ÖµÜÏÆºéÎÉ¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥«¥à¥Ð¤ÏÅ·²¼¼è¤ì¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥Ô¥ó¥¯¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÄ¶ÀäåºÎï¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£