7人組の人気音楽グループ「XG」は22日、5月31日（日本時間6月1日）にドジャースタジアムで行われるドジャース−フィリーズ戦で始球式を務めることを発表した。

グループの公式X（旧ツイッター）で始球式が発表されると、ファンらからは「大谷翔平選手との写真みたい！！」「うれしぃ」「ついに大谷とXGが」「マジか！！誰投げるんだろ？ひーちゃんならいい球投げそう 現地で見たいよー」「大谷さんの前で、やっちゃうんですか？」「すげぇぇぇぇ！！！！！XGがドジャースの始球式かぁぁぉぉ！！まあ大谷翔平選手クラスなら7人横一列で投球されても全部キャッチできるわな」「朝からとんでもない情報きた」などと興奮するコメントが続々と寄せられた。

XGは22年にデビューして以降、約20の海外フェスに招待され出演している。昨年は世界最大級の野外音楽祭「コーチェラ・フェスティバル」にも出演し、SNSの世界トレンド2位を達成した。

今年も6月に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される、同国最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball」に日本人グループとしては初出演する。

グループは現在、2度目の世界ツアーを開催中。日本公演を終え、今後はアジア、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定。