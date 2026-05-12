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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【中国AI四天王完全ガイド】『GPT・Claude・Geminiに迫る』中国の最新無料AIモデル(Kimi・DeepSeek・MiniMax・GLM)の性能と使い方をまとめて解説！」を公開した。

動画では、中国のAIスタートアップ4社が開発したオープンウェイトの最新AIモデルの性能と使い方を解説し、それらが「最先端モデルと競うスコアを出しています」という衝撃的な実力を紹介している。

動画は4章構成で進行し、中国の主要なAI企業が提供する最新モデルを順番に取り上げている。第一章では、Moonshot AIが開発した「Kimi K2.6」を紹介。4つのAIモデルを切り替えて使用でき、有名ベンチマークでオープンウェイトモデルの1位を獲得したことが語られている。

第二章では、DeepSeekの「DeepSeek V4」を解説。前モデルが発表された際に「2025年のAI業界に激震が走り」と評されたように、V4も1.6兆パラメータを搭載し、100万トークンのコンテキストを標準で備えるなど、世界トップクラスの長文処理能力を誇る。第三章では、MiniMaxの「MiniMax M2.7」が登場。実務レベルのソフトウェア開発やAIエージェント的な作業に強く、「複雑な編集能力が大きく向上」している点を強調した。

第四章では、Z.ai（Zhipu AI）の「GLM-5.1」について、コーディング能力とAIエージェント能力が強化され、長時間の作業でも「高い生産性を保って」処理できる特徴を解説した。エージェント機能を使えば、高品質なスライド資料やウェブアプリを作成できるという。これらのモデルはすべて「オープンウェイトという誰でも利用しやすい仕組みで提供」されており、公式AIチャットを通じて無料で試すことができるほか、商用モデルと比較してAPIが非常に安価であることも大きな魅力となっている。

動画の最後では、中国のオープンウェイトモデルは「アップデートのスピードも非常に速い」と指摘されている。今後のAI開発競争において、中国企業がどこまで存在感を高めていくのか、その動向から目が離せない内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:38

Moonshot AIが開発するオープンウェイトモデル「Kimi K2.6」
05:00

1.6兆パラメータを搭載した「DeepSeek V4」の長文処理能力
08:53

実務レベルのソフトウェア開発に強い「MiniMax M2.7」
11:18

AIエージェント能力が強化されたZ.aiの「GLM-5.1」

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