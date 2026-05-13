カルディ調味料はアレンジ力で選ぶのが正解！「瀬戸内レモンつゆ」で作る絶品夏メニューこそ至高
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YouTubeチャンネル「なかべぇ」が「【5月速報】新作お菓子にハマった！毎年、飛ぶように売れる商品も再登場✨今すぐ真似したくなるアレンジ5つも紹介！」を公開した。カルディコーヒーファームで販売されている新作お菓子や季節限定商品などを取り上げ、味や食感をレビュー。さらに、調味料を活用した多彩なアレンジレシピを提案している。
動画の冒頭では、「セリ・エキスキーズ バターサブレ」を紹介。なかべぇさんはサブレを二つに割り、「ハードな食感」「ザクザクと噛みごたえがあります」と評価。噛みしめるたびにバターが香る贅沢な味わいだと語る。続いて「クリスピーココナッツロール」を取り出し、サクッと軽い食感で甘さ控えめだとし、「ココナッツミルクの優しい味わいと風味が絶妙」と絶賛した。
注目商品の「瀬戸内レモン オリーブオイルつゆ」では、そうめんのつゆとしての使い方をはじめ、和風ピクルス、サーモンのおつまみ、パスタ、唐揚げ、ナスの揚げ浸しまで幅広いアレンジを調理風景とともに紹介。「さわやかで夏にぴったりのつゆ」と語りつつ、レモンの風味が強いため苦手な人にはおすすめしないと率直な感想も述べた。
その後、「ゴーヤチャンプルーの素」「柿の種ミックス」などを順番に紹介。「棒棒鶏冷やし中華」については、麺の歯切れの良さを評価する一方で、タレに八角とシナモンの香りが効いているため「苦手な人にはオススメできないかな」とレビュー。「レモンチキンカレー」や「混ぜるだけ 中華おこわ」を試食したのち、常備しているという「サラダの旨たれ」を使ったモヤシナムルなどの活用法も披露した。
商品の良い点だけでなく、気になる点や風味のクセも明確に伝えるレビューは、次に商品を選ぶ際の指標となる。また、一つの調味料から複数の料理を展開するアレンジ術は、日々の献立作りに役立つ視点である。
動画の冒頭では、「セリ・エキスキーズ バターサブレ」を紹介。なかべぇさんはサブレを二つに割り、「ハードな食感」「ザクザクと噛みごたえがあります」と評価。噛みしめるたびにバターが香る贅沢な味わいだと語る。続いて「クリスピーココナッツロール」を取り出し、サクッと軽い食感で甘さ控えめだとし、「ココナッツミルクの優しい味わいと風味が絶妙」と絶賛した。
注目商品の「瀬戸内レモン オリーブオイルつゆ」では、そうめんのつゆとしての使い方をはじめ、和風ピクルス、サーモンのおつまみ、パスタ、唐揚げ、ナスの揚げ浸しまで幅広いアレンジを調理風景とともに紹介。「さわやかで夏にぴったりのつゆ」と語りつつ、レモンの風味が強いため苦手な人にはおすすめしないと率直な感想も述べた。
その後、「ゴーヤチャンプルーの素」「柿の種ミックス」などを順番に紹介。「棒棒鶏冷やし中華」については、麺の歯切れの良さを評価する一方で、タレに八角とシナモンの香りが効いているため「苦手な人にはオススメできないかな」とレビュー。「レモンチキンカレー」や「混ぜるだけ 中華おこわ」を試食したのち、常備しているという「サラダの旨たれ」を使ったモヤシナムルなどの活用法も披露した。
商品の良い点だけでなく、気になる点や風味のクセも明確に伝えるレビューは、次に商品を選ぶ際の指標となる。また、一つの調味料から複数の料理を展開するアレンジ術は、日々の献立作りに役立つ視点である。
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