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ごぼう先生がYouTubeチャンネルで「始まりの苦労 #認知症 #介護 #デイサービス」を公開した。動画では、認知症初期で体力や筋力がまだ十分に備わっている「要介護1」の高齢者をサポートするにあたり、介護職がいかに過酷な状況に直面しているのかを描き出している。



一般的に、介護は進行するほど大変だと思われがちだが、実は始まりの時期こそ困難を極めることが多い。動画内では、デイサービスの現場で介護スタッフが直面する生々しい苦労が次々と紹介される。まず、事実誤認に基づく被害妄想の事例だ。「あのスタッフが苦手」と訴える利用者に理由を尋ねると、「送迎中に僕の悪口を言っていた」と思い込んでいる。これに対し、介護士が思わず「人間関係をぶっ壊すプロですか？」と心の声を漏らす場面からスタートする。



続いて指摘されるのが、現場を疲弊させる「無限体力」である。刈谷市、安城市、さらには豊田市まで、数十キロに及ぶ距離を平気で歩き回ってしまう徘徊行動の恐ろしさが語られる。また、強い帰宅願望を持つ利用者に対して「午後から雨が降るみたい」と引き留めようとするも、利用者が自らテレビのdボタンを操作して「1日晴れですね」と嘘を見破るという、一筋縄ではいかないエピソードも登場する。



さらに、筋骨隆々で身体能力が高い利用者が感情的になった際の危険性にも言及している。突然激高した利用者から「下から鋭いアッパー」を繰り出され、間一髪で避けたものの「眼窩底いくかと思った」と、常に怪我のリスクと隣り合わせである実態が明かされた。こうした動画の内容に対し、視聴者からは「歩き回れる要介護度は夕方ガチ怖い」「足腰丈夫な認知症はド最強」など、現役介護職からの共感の声が多数寄せられている。



認知症初期は、本人の体力がしっかりしているため、それをサポートする介護側の負担は想像を絶するものとなる。これだけ大変な現実があるからこそ、家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネージャー、地域の長寿課など、早めに相談相手を見つけることが不可欠だ。「いずれは、自分もなるかもしれない」という視点に立ち、社会全体で繋がり、支え合う環境が求められている。