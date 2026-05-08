【不二家×サーティワン】31の人気フレーバーを再現したコラボチョコ発売【チョコミント・ポッピングシャワー】

不二家は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」と「ポッピングシャワー」をイメージした期間限定チョコレートを発売する。

サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー）の画像はこちら

「サーティワンチョコレート(チョコレートミント風味)」を5月12日より、「サーティワンチョコレート(ポッピングシャワー風味)袋」を5月26日より全国で発売する。

冷やして食べることでひんやり感が際立つ仕様で、暑い時期でも食べやすい一口サイズのチョコレートに仕立てた。価格はいずれもオープンプライス。

〈商品ラインアップ〉

◆サーティワンチョコレート(チョコレートミント風味)

サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」をイメージした一口サイズのミントチョコレート。爽やかなミント味のクリームにブラッククランチを混ぜ込み、まろやかなチョコレートで包んだ。冷やして食べることで、よりミントの清涼感を楽しめる。内容量は12粒。

「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」チョコレートイメージ

◆サーティワンチョコレート(ポッピングシャワー風味)袋

ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入った白いチョコレートに、さわやかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレート。サーティワン アイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」をイメージした品質に仕上げた。内容量は15粒。

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また、小袋サイズの「サーティワンチョコレート(ポッピングシャワー風味)MP」も同日発売する。内容量は32gで、コンビニエンスストア等一部流通限定。