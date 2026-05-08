「オイラの家が！」キッチンの解体作業に大激怒して猛抗議するカワウソたちの可愛らしさに悶絶必至
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「Aty」が、『【ストライキ】キッチン解体にぷんぷん怒るカワウソ！タオルを振り回して猛抗議…!』と題した動画を公開しました。動画では、コツメカワウソのアティくんとウイちゃんが、おうちのキッチンの解体作業に激怒して猛抗議する様子が収められています。
家のキッチン台を丸ごと新品に取り替えることにした飼い主さん。助っ人の友人と一緒にキッチン解体作業を始めたところ、その様子にアティくんとウイちゃんが大激怒。ふたり並んで玄関のガラス越しに室内を覗き込んでは、「家を壊している！」とバスタオルを振り回して猛抗議を始めます。部屋の模様替えにすら怒ってしまうふたりにとって、キッチン解体は大事なマイホームが破壊されているように見えるのかもしれません。
室内に入れてもらっても不満げな表情を浮かべ、階段下に作られた柵の隙間から絶賛抗議活動を継続するふたり。リフォーム工事は2日がかりとなり、翌日も朝から作業のために庭で待機となった二人の怒りは収まることを知りません。バスタオルを引っ張り合ったり、ぶんぶん振り回したり、ウイちゃんは積木の罠をこっそりベッドの下に仕込んだりと、「激おこぷんぷんまる」状態が夕方まで続きました。
そんなふたりをなんとか宥めながら、上下水の配管を整備し、ようやくDIYキッチンが完成。ピカピカになったキッチンを隅々までチェックしたふたりは、すっかり機嫌を直したようです。可愛いすぎる猛抗議から一転、新しいキッチンの完成を喜ぶカワウソたちにほっこりさせられる動画です。
家のキッチン台を丸ごと新品に取り替えることにした飼い主さん。助っ人の友人と一緒にキッチン解体作業を始めたところ、その様子にアティくんとウイちゃんが大激怒。ふたり並んで玄関のガラス越しに室内を覗き込んでは、「家を壊している！」とバスタオルを振り回して猛抗議を始めます。部屋の模様替えにすら怒ってしまうふたりにとって、キッチン解体は大事なマイホームが破壊されているように見えるのかもしれません。
室内に入れてもらっても不満げな表情を浮かべ、階段下に作られた柵の隙間から絶賛抗議活動を継続するふたり。リフォーム工事は2日がかりとなり、翌日も朝から作業のために庭で待機となった二人の怒りは収まることを知りません。バスタオルを引っ張り合ったり、ぶんぶん振り回したり、ウイちゃんは積木の罠をこっそりベッドの下に仕込んだりと、「激おこぷんぷんまる」状態が夕方まで続きました。
そんなふたりをなんとか宥めながら、上下水の配管を整備し、ようやくDIYキッチンが完成。ピカピカになったキッチンを隅々までチェックしたふたりは、すっかり機嫌を直したようです。可愛いすぎる猛抗議から一転、新しいキッチンの完成を喜ぶカワウソたちにほっこりさせられる動画です。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。 自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。