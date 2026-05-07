この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外移住チャンネル」が「【海外で損しない】WISEデビットカード 申請方法からチャージ方法まで　#travelwise」を公開した。海外移住や海外旅行、オンラインショッピングをする人に向けて、海外でのお金のやり取りが圧倒的にお得になる「WISEデビットカード」のメリットと、具体的な申請・チャージ方法を解説している。

通常のデビットカードでは、海外利用時に約3.0%の事務手数料がかかる。しかし、WISEデビットカードを利用すると0.45%という格安の手数料で済み、通常のカードと比べて「最大75%お得」に利用できるという。年会費は不要で、1200円のカード発行料のみで取得可能。さらに、海外ATMで毎月2回、合計3万円まで手数料無料で引き出せる点も大きな魅力だ。動画では、手数料が安くなるカラクリとして、中継銀行を介する通常の国際送金とは異なり、WISEが持つ各国の国内口座同士で資金を移動させる仕組みが図解されている。

続いて、アカウント登録からカード発行までの具体的な手順が紹介された。住所入力時の注意点として、海外からの発送になるため「ローマ字での入力が必要」と強調。ローマ字変換サイトを活用するとスムーズだとアドバイスしている。

カード到着後の手続きについては、同封された紙に記載された6桁のコードをアプリで入力してカードを有効化し、日本の銀行から指定されたWISEの口座に振り込んでチャージを行う一連の流れが実演された。

海外のATMや店頭で利用する際、現地通貨で出金するか、自国通貨で決済するかを尋ねられた場合は、必ず現地通貨を選択することが余計な手数料を支払わないコツだという。また、盗難対策や為替変動リスクを考慮し、「その都度使う分だけチャージ」することが推奨されている。元銀行員ならではの専門知識に基づく実践的なノウハウは、これから海外へ渡る予定のある人にとって、非常に実用的なガイドとなるだろう。

YouTubeの動画内容

00:18

WISEデビットカードの手数料が圧倒的に安い理由
01:48

WISEデビットカードの申し込み手順と注意点
05:12

カード到着後の有効化とアプリでのチャージ手順
06:49

海外ATMや買い物で利用する際の注意点とコツ

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