¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¡¡ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤«¤é²þÌ¾¤ÎÄó°Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥Ô¥ó¥¯£á£î£ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¤¬£³£°Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àê¤¤»Õ¤Î¸ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÌÚ¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤¬£²£·Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç°·¤ï¤ì¤¿ºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼Â¤Ï¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤â¤½¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÙÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Î²þÌ¾¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖºÙÌÚÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²þÌ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é¥Ô¥ó¥¯£á£î£ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤È¡×¤ÈÅö»þ¤Î¸ÀÍÕ¤òºÆ¸½¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬ÀèÀ¸¡¢¤É¤Á¤é¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Í¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤è¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¡£²þÌ¾¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£