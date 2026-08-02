FIFA=国際サッカー連盟がワールドカップなどを運営する子会社を設立する計画を撤回したことを受け、計画に反発していたUEFA=ヨーロッパサッカー連盟は「責任者を特定して追及していく」とする声明を発表しました。FIFAがワールドカップの運営や商業活動などを担う子会社を設立する計画を撤回したことを受け、UEFAは1日、新たに声明を発表しました。声明では「計画の撤回を歓迎する」としたうえで、「サッカー界の信用を失った。責