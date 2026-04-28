『NOBROCK TV』でも人気の森脇梨々夏“ピュアすぎる”グラビア
YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でのピュアなリアクションで大ブレイク、今や雑誌にも引っ張りだこな森脇梨々夏が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
もはや代名詞となっている「ピュアすぎる」魅力にあふれた7ページとなっている。「芸能のお仕事は決まったお休みがないので、季節の移り変わりに気づきにくい」と語る森脇。自分自身で新しい季節を感じるため、趣味のゴルフにさらに力を入れていくという。
上戸彩、大槻理子、蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※高＝はしごだか）、≠ME 尾木波菜らも登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
もはや代名詞となっている「ピュアすぎる」魅力にあふれた7ページとなっている。「芸能のお仕事は決まったお休みがないので、季節の移り変わりに気づきにくい」と語る森脇。自分自身で新しい季節を感じるため、趣味のゴルフにさらに力を入れていくという。
上戸彩、大槻理子、蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※高＝はしごだか）、≠ME 尾木波菜らも登場する。