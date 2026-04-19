寒暖差の大きい4月。しっかり衣替えができるのは4月下旬…という方も多いのでは？ その一方で、急に暖かくなるので“なんとなく”で冬服をしまう＆新しい服を買ってしまいがち。そこでこの記事では、すっきりしたクローゼットにつながる、4月の衣替えで見直しておきたいポイントについてご紹介。インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信するパタンナーのおとさん（40代）が語ります。

1：出番が少なかった服は手放し候補

洗濯後なにも考えずにそのまましまうのではなく、まず次の2つのポイントで服と向き合ってみてください。

【写真】少ない服で暮らす40代、衣替えで手放した服

・この冬一度も着なかった

・出番が少なかった

これらに当てはまる服はお気に入りではない可能性が高く、次のシーズンも出番がないと私は考えます。とくに場所をとるアウターこそ、じっくり見直してみてください。

2：傷みや汚れが気になるものは手放す

毛玉ができたり風合いが変わったりしたニット、袖口の汚れが取れないもの、起毛加工が薄れてきたものなどは要チェックです。次のシーズンに快適に着られるかどうかを基準に考えてみましょう。

3：違和感の正体を探ってみる

「なんとなくしっくりこない服」には、必ずなにかしらの違和感があるはず。たとえば以下です。

・もう少し色が濃ければいいのに

・丈があと少し長ければいいのに

・パンツの股上が浅くて落ち着かない

お店で買う服はどれも既製服なので、すべて理想どおりというのは難しいもの。それでも違和感をそのままにせず、「次のシーズンも着たいか？」と考えてみてください。次のシーズンも着たいと思えない場合は思いきって手放しましょう。

こうすることでクローゼットは少しずつ整っていきます。

新しい服は「着たいコーデ」から選ぶ

新しく服を買うときも「なんとなく」選ばないことが大切です。

おすすめはSNSや雑誌で「いいな」と思ったコーデをあらかじめ保存しておくこと。そうすることで、ショッピングの際に目移りすることなく、欲しいアイテムだけを目指して買い物をすることができます。完成形から逆算して選ぶことで、出番がない服が生まれる悲劇を防ぎます。