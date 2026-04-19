美人インフルエンサーMumeixxx、初音ミクコスプレに反響「2次元から出てきたみたい」「クオリティ高すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/19】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月19日までに、自身のInstagramを更新。初音ミクのコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「スタイル良すぎて完璧」美脚際立つコスプレ姿
Mumeixxxは「ミク」と言葉を添え、初音ミクのコスプレをして踊る動画を投稿。特徴的なブルーグリーンのツインテールにグレーと黒を基調とした衣装に身を包んだ姿で、漂移的人（Drifting Man）の楽曲「Hu Hu Hu Hu」に合わせてキレのあるダンスを披露しており、ミニスカートから美しい脚がのぞいている。
この投稿に「ツインテール似合う」「コスプレ姿が可愛すぎる」「2次元から出てきたみたい」「2度見したレベルでクオリティ高すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル良すぎて完璧」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「スタイル良すぎて完璧」美脚際立つコスプレ姿
◆Mumeixxx（むめい）、初音ミクコスプレ披露に絶賛の声
Mumeixxxは「ミク」と言葉を添え、初音ミクのコスプレをして踊る動画を投稿。特徴的なブルーグリーンのツインテールにグレーと黒を基調とした衣装に身を包んだ姿で、漂移的人（Drifting Man）の楽曲「Hu Hu Hu Hu」に合わせてキレのあるダンスを披露しており、ミニスカートから美しい脚がのぞいている。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿に「ツインテール似合う」「コスプレ姿が可愛すぎる」「2次元から出てきたみたい」「2度見したレベルでクオリティ高すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル良すぎて完璧」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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