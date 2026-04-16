【公認不倫で妊娠！？】サレ妻との張り詰めた食事の最中、姿を現したのは…！？
ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
蓉子とサレ妻・怜との張り詰めた食事の最中に姿を現したのは、怜と浮気夫・神栖の間の幼い一人息子だった。ほどなく体調不調を感じた蓉子はさらに自身の妊娠を疑い始めて…
【動画】《公認不倫で妊娠！？》サレ妻との張り詰めた食事の最中、姿を現したのは…！？
突然現れた子ども・一凪（山本弓月）を前に、恐怖のあまり卒倒した蓉子（菅井友香）。
目覚めた彼女を待っていたのは、一凪とその母・怜（入山法子）が微笑む歪で奇妙な夕食の席だった。
混乱と戸惑いの中、突如吐き気を感じた蓉子は、その後自身の体の不調から“妊娠”を疑い始める。
職場の後輩・八溝（濱田龍臣）の言葉をきっかけに勇気を出して妊娠検査薬を試した蓉子だったが、その結果に動揺を隠せず、とある場所へと向かう。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
神栖史奉…柾木玲弥
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」（U-NEXT Comic）
【脚本】岸本鮎佳
【監督】沢村一樹
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】
Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】
野田愛実「Let Go」（avex trax）
【公式X】@doramanext_tx
【公式Instagram】@doramanext_tx
【公式TikTok】@doramanext_tx
【ハッシュタグ】 #すいだか
【配信】
動画配信サービス「U-NEXT」で、各話1週間独占先行配信
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蓉子とサレ妻・怜との張り詰めた食事の最中に姿を現したのは、怜と浮気夫・神栖の間の幼い一人息子だった。ほどなく体調不調を感じた蓉子はさらに自身の妊娠を疑い始めて…
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第3話 公認不倫で妊娠!?絶体絶命
突然現れた子ども・一凪（山本弓月）を前に、恐怖のあまり卒倒した蓉子（菅井友香）。
目覚めた彼女を待っていたのは、一凪とその母・怜（入山法子）が微笑む歪で奇妙な夕食の席だった。
混乱と戸惑いの中、突如吐き気を感じた蓉子は、その後自身の体の不調から“妊娠”を疑い始める。
職場の後輩・八溝（濱田龍臣）の言葉をきっかけに勇気を出して妊娠検査薬を試した蓉子だったが、その結果に動揺を隠せず、とある場所へと向かう。
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出演者
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
神栖史奉…柾木玲弥
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」（U-NEXT Comic）
【脚本】岸本鮎佳
【監督】沢村一樹
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】
Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】
野田愛実「Let Go」（avex trax）
【公式X】@doramanext_tx
【公式Instagram】@doramanext_tx
【公式TikTok】@doramanext_tx
【ハッシュタグ】 #すいだか
【配信】
動画配信サービス「U-NEXT」で、各話1週間独占先行配信
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