ココリコ遠藤の妻、長男10歳の誕生日報告＆反抗期に悩む
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが９日、オフィシャルブログを更新。長男が10歳の誕生日を迎えたことを報告し、反抗期に悩む母としての思いをつづった。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、「祝」と題してブログを更新したまさみさんは、「長男君 10歳になりましたー！」とフルーツたっぷりのバースデーケーキの写真とともに喜びいっぱいに報告。一方で、「ここ半年くらい反抗期なのか？何に対しても文句ばっかり」と明かし、「“ママなんて世界一嫌い”とか言われたり…」と親子関係の難しさを吐露。
さらに、宿題や片付けをめぐって衝突することが増え「放っておくと寝る間際にやっぱり宿題やるから教えてって、騒いで泣く」「親子喧嘩勃発することほぼ毎日」と告白。思い悩むあまり「何回かプチ家出したの」「ママが」とユーモアを交えながら振り返り、「どーゆー風に接するのが良いのか悩んで やってみてまた悩んで そんなこんなするうちに10歳になってたよ」と複雑な心境を明かした。
それでも「毎日たくさん食べて元気に学校通ってくれている それだけで嬉しいのにね」「ついつい あーだこーだ言いたくなっちゃう」と母としての率直な思いを告白。
誕生日は長男のリクエストで焼肉だったといい、「お肉のお祝いプレートに大興奮」とメッセージ入りの肉プレートの写真も公開。特別なひとときを満喫した様子を振り返った。
最後は「おめでとう」とシンプルな言葉で締めくくり、長男への愛情をにじませた。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
さらに、宿題や片付けをめぐって衝突することが増え「放っておくと寝る間際にやっぱり宿題やるから教えてって、騒いで泣く」「親子喧嘩勃発することほぼ毎日」と告白。思い悩むあまり「何回かプチ家出したの」「ママが」とユーモアを交えながら振り返り、「どーゆー風に接するのが良いのか悩んで やってみてまた悩んで そんなこんなするうちに10歳になってたよ」と複雑な心境を明かした。
それでも「毎日たくさん食べて元気に学校通ってくれている それだけで嬉しいのにね」「ついつい あーだこーだ言いたくなっちゃう」と母としての率直な思いを告白。
誕生日は長男のリクエストで焼肉だったといい、「お肉のお祝いプレートに大興奮」とメッセージ入りの肉プレートの写真も公開。特別なひとときを満喫した様子を振り返った。
最後は「おめでとう」とシンプルな言葉で締めくくり、長男への愛情をにじませた。