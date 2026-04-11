今も伝説として語り継がれる深夜ラジオ『電気グルーヴのオールナイトニッポン』（1991年〜1994年）。その熱狂の只中にいた放送作家・椎名基樹さんと、ヘビーリスナーとして人生を揺さぶられた作家・樋口毅宏さんが対面し、“あの時代”を語り合う。

【写真】この記事の写真を見る（16枚）

番組の貴重な裏話から、学生時代から電気グルーヴを知る椎名さんが語る2人の本質、そして音楽・雑誌・ラジオが交差した90年代サブカルの空気まで──。深夜ラジオが生んだ伝説の実像に迫る。（全3回の1回目）



椎名基樹さん ©橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

瀧の姉に背中をさすられ涙……上京前の石野卓球の意外な素顔

樋口 『電気グルーヴのオールナイトニッポン』のヘビーリスナーだった僕が、まさかその作家の椎名さんとお会いできる日が来るなんて……。本当に嬉しいです！ そして『オールナイトロング−私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代‐』（双葉社、以下『オールナイトロング』）、とても面白かったんですが、電気のお2人から感想は何かありましたか？

椎名 卓球さんが電話をくれましたね。「よかったぞ。でも絶対に宣伝はしない」と（笑）。

樋口 えー！ でも、この本には卓球さんの最高のエピソードがあったじゃないですか！ 静岡から上京する前、仲間たちと飲んでいるときに急に泣き出して、「みんなと離れるのが寂しいんだよね」と瀧姉（たきねえ・瀧さんのお姉さん）が背中をさすって慰めてくれた、あの話。本人としては照れくさいのかなぁ。

椎名 そこについては「書いちゃってごめんなさい！」って謝りましたよ。そしたら「バカお前！ あそこはもっといっぱい書け！」って言われました。

樋口 「俺のいい人ぶりを伝えろ」と（笑）。椎名さんは卓球さん・瀧さんと中学・高校の頃からの付き合いなんですよね。先輩である瀧さん・卓球さんに、ご自身のどういうところが好かれたんだと思いますか？

椎名 高校の頃から『人生』（※1）のライブとかは一緒にやってましたけど、好かれてたとは思ってないですよ。

※1 電気グルーヴの前身といえるバンド

樋口 そもそも椎名さんは、あの『人生』のメンバーだったんですよね……！

椎名 僕は何もしてないですが（笑）。

樋口 『人生』は何もしてない人のほうが多いバンドですからね（笑）。

椎名 でも石野さんには当時から人を惹きつける磁力があって、石野さんの周りには変な人が集まっていました。その生き方が今まで続いているのは凄いです。瀧さんとは今も一緒に釣りをしたりと、男の趣味の遊びを続けてますけど、それは僕が気に入られてるとかじゃなく、ただ単純に「学生時代からの仲だから」というだけだと思います。

「今なら番組終了」放送中に○○○○した石野卓球の狂気の背景

樋口 僕みたいに「これまで聞いてきたラジオ番組で一番好きなのは電気のオールナイトニッポン」という人は多いんですが、電気のお2人はそういうリスナーの意見に素っ気ないんですよね。『昭和50年男』（2022年7月号）のインタビューでも、聞き手の方が「人生狂わされました！」みたいなテンションで話を聞いているのに、「あんなのもうやらない」みたいな返答で。「こっちは別にマジでやってなかった」みたいに、自ら伝説を否定する話しぶりはお2人らしいなと感じます。

椎名 単純に照れくさいのかもしれないですね。

樋口 そうでしょうね。この本には電気のお二人の恋愛のことも書かれていますよね。石野さんが高校3年生のときに『人生』のメンバーだった年上の女性と付き合っていたことや、瀧さんが当時の彼女と同棲していた部屋のことまで。そのあたりは書くことに迷いはありませんでしたか？

椎名 さすがに人の恋愛まで書きたくなかったですよ！ だけど、石野さんの奇人っぷりに磨きがかかっていた『VITAMIN』（1993年）のリリース前のころを振り返ると、そこを書かざるを得なかったんです。当時の石野さんは凄くって、ラジオ放送中にスタジオを抜け出して、オナニーして帰ってきたんですから。

樋口 それ、リスナーとして聞いててビックリしましたよ！ 今だったら番組終わりますよねぇ。おおらかな時代でした（笑）。

椎名 満面の笑みでティッシュを持って帰ってきましたからね。石野さんは絶対にそれを投げそうだから、狭いブースの中で僕らが追い詰められて（笑）。その頃の石野さんは友達の家を転々としていたんですけど、その友人宅で『新幹線』（『VITAMIN』の収録曲）を僕に聞かせてくれたんです。

昔から石野さんは、周りの友達に「お前、これ聞いた？」と色々な音楽を聞かせてくれる人でした。それこそ『ブルー・マンデー』（ニュー・オーダーの1983年の楽曲）が出た時もそうだったし、そんな人が自分で作った音楽を「聞いてくれ」って言ってくれたら、こっちは嬉しいじゃん？ そこの話を書く流れで、恋愛のことも書かざるを得なかったんですよね。

瀧のタンスに放尿、B'zのギターは蝶野と同じ髪型……「電気グルーヴの悪ノリ」の裏側

樋口 卓球さんは『ROCKIN'ON JAPAN』の長期連載『メロン牧場』で「関西人のツッコミ文化が気持ち悪い」ということを話していましたが、それは皆さん静岡県人の気質なんですか？

椎名 単純に杓子定規なやり方が嫌いなんだと思います。特に、石野さんはそうですね。それで電気の2人は、お互いが変なことをしてもツッコミをしないから、悪ノリの大喜利がはじまるんですよ。

樋口 そう！ 「おいおい！」ってツッコまないから、悪ノリの上にさらに悪ノリが重なっていくんですよ！

椎名 一夜だけ復活した『電気グルーヴのオールナイトニッポン』（2023年2月）でも、瀧さんが生放送中に警察に踏み込まれたことになってましたからね（笑）。

樋口 あと悪ノリといえば、泥酔した卓球さんが瀧さんの家のタンスにオシッコをした話も、この本に書いてあって嬉しかったなぁ。

この本は、そういう最高なエピソードの詰め合わせなんですよ！ あと番組の「平成新造語（※2）」で、今でも好きなネタが2つあるので、勝手に話させてください。一つは「シャ乱Qという職業」で、もう一つが「お母さん、ぼく今日からHEATH（※3）になったから」です。

※2 言葉と言葉をつなげてその妙を楽しむコーナー

※3 X JAPANのメンバーのHEATHのこと

椎名 当時の電気はそうやって他のミュージシャン攻撃をしてましたよね。「B'zのギターは蝶野と同じ髪型だ」とか（笑）。

樋口 お2人の美意識の高さからくる、ミュージシャンへの対抗意識があったんでしょうね。

椎名 電気はダンスミュージックのムーブメントを日本に持ち込んだ人たちだから、バンドの人たちには独特な思いがあったんだと思います。

「日本も捨てたもんじゃない！」朝5時の新聞配達で『VITAMIN』オリコン5位の衝撃

樋口 電気のオールナイトニッポンの放送当時、卓球さんはイビサ島のクラブのカルチャーに大きなショックを受けて帰ってきて、そこから新しいアルバム『VITAMIN』が生まれたんですよね。その頃のオールナイトニッポンで、「いま俺たちは次のアルバムを作っているけど、レコード会社から『こんな歌詞のない難しい曲が売れるわけない』と言われている。そのアルバムの曲を、今からかけるから聞いてくれ」と言ってかけたのが、あの『Popcorn（ポップコーン）』だったんですよ。

僕にとって『Popcorn』はテレビゲームの『ペンゴ』のBGMで、「あの曲がメチャクチャかっこよくなってる！」と驚きながら聞いていました。曲が明けたところで瀧さんが「これのどこが難しいんじゃー！」って言い放ったのも覚えてます（笑）。

その『VITAMIN』は僕も発売日に買いました。聞いてみると、1曲目の『Happy Birthday』から「これ、もう前のアルバム聴けないわ」と思うくらい進化してて、大革命が起こったと思いましたね。それで「これ、オリコン何位に入るんだろう？」ってワクワクして、実際にランキングを確認したときの光景も覚えてるんです。

当時、僕の家で取っていたスポーツニッポンでは、月曜の朝刊の芸能欄でオリコンのランキングが発表されていました。それが朝5時に配達されるんですけど、新聞が届いたガタン！という音を聞いてすぐ取りに行き、バーッと紙面を広げたんです。そしたら『VITAMIN』が5位に入ってるじゃないですか！ 朝5時に、まるで自分が成し遂げたことかのように拳を振り上げて「やったー！」と喜びましたよ。当時まだ21歳とかの学生でしたけど、「日本も捨てたもんじゃないな」って思いましたもん！

「石野卓球と坂本龍一、どっちが上か」――無名の高校生たちが確信した“巨大な才能”

樋口 僕が好き好きビームを出しすぎて、ずーっと喋ってて申し訳ないです（笑）。椎名さんは中高の頃から電気の2人がこんな大きな存在になると思っていましたか？

椎名 考えてもいなかったですね。でも高校生の俺らはバカだったから、当時は「石野さんと坂本龍一はどっちが上か」みたいな議論をしてたなぁ。

樋口 最高ですねぇ（笑）。それって、ナゴムレコードから『人生』のソノシートも出る前で、卓球さんが全く世に出てない頃でしょう？

椎名 それくらい僕ら周りの友達にとっても、石野さんはショックを受ける存在だったよ。だって、みんながバンドしか聞いてないときに電子音楽の可能性に気づいていたし、実際に坂本龍一みたいな場所まで行っちゃったわけだし。当時から周りの人たちは「巨大な才能だ」と思っていたと思う。

樋口 仲間内でも卓球さんの存在感は本当に圧倒的だったんですね。

椎名 だって『人生』の「カラオケでライブやる」って発想が凄いじゃん。そんな人、誰もいなかったもん。

樋口 あの時代にはそうですよね。

椎名 あと、その頃から卓球さんは、音楽でも本筋のものより実験的なものが好きでしたね。ノイバウテン（アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン）なんかはタトゥーも彫っちゃうくらいだし。

樋口 静岡でそういう情報をどうやってチェックしていたんですかね？ やっぱり雑誌の影響ですか？

椎名 洋盤屋ってレコード屋が当時の静岡にはあったから、そこの影響もあるのかな。それと石野さんは、とにかく文化のチェック魔だったよね。彼は今もラジオをたくさん聴いてるし。

樋口 「自宅の全ての部屋にラジオがある」とおっしゃってましたね。

椎名 お笑いも昔からずっと好きだし、『4時ですよ〜だ』（1987年〜89年）の頃からダウンタウンもチェックしてたし。

樋口 それは早い！ ダウンタウンがまだ大阪の頃ですね。

最新型こそが最高。電気グルーヴが「小椋佳スタイル」でクラフトワークを歌う夜

樋口 しかも電気って、今の時代もずっと尖り続けているんですよ。僕も電気大好きのママ友に連れられて最近もライブに行きましたが、本当に驚いたのは“懐メロショー”にならないこと。いま話していた『VITAMIN』とか『A』（1997年）中心の構成ではなく、ちゃんと最新型の電気グルーヴを見せてくれるんです。つい最近の行けなかったライブのセトリを見たら、アンコールの最後にクラフトワークのカバーをやってたりして、「すげえ選曲だな」と思いました。

椎名 しかもアコースティックギター1本の弾き語りですからね。ギタリストは別にいるんだけど、2人並んで小椋佳みたいな感じで座って。

樋口 『シクラメンのかほり』みたいなね（笑）。

椎名 そうそうそう（笑）。『電気ビリビリ』（1991年）とかはもう20年やってません。

樋口 もう卓球さんの中でモードが違うんでしょうね。

椎名 でしょうね。でも、たまに最近のセトリに『B.B.E.』（1991年）が入ってたりすると、僕とかはちょっと嬉しくなるんですよ。あの歌詞の狂いっぷりは、電気のなかでもある種の到達点かなと思います。

樋口 そういうライブも含めて、電気って今でもカッコいい存在であり続けていますよね。椎名さんにとってもずっとカッコいい先輩で、ずっと先を行ってくれている兄ちゃんたちだろうなと思うんです。

椎名 僕にとっては、カッコいい先輩というかおっかない先輩なんですけどね（笑）。

「一体何だったんですか？」30年越しの疑問が解けた、電気ANN・伝説の景品秘話

樋口 あと最後に一つ、電気のオールナイトニッポンのヘビーリスナーとしてお聞きしたいんですけど、ハガキを読まれた人に贈られる「春の歩み」って何だったんですか？

椎名 あれはねぇ、『仮面ライダーアマゾン』の十面鬼っていたじゃん？

樋口 覚えてます！ 人間10人の顔が埋まってる怪人ですよね。子供心に怖かったです。

椎名 あれを天久さん（天久聖一）がイラストにしたシールです（笑）。人の顔の部分には有名人の顔が埋め込まれてて。

樋口 えー！ 欲しい！

椎名 「春の歩み」って名前も俺が付けた気がするなぁ。

樋口 そうだったんですね。その「春の歩み」の元ネタが、「ジェームス三木さんがつけていた自分がセックスした女性の記録表の名前」だと知ったときは本当にビックリしました（笑）。電気いちいち最高！

〈「あの頃、9月の終わりは寒かった」ドラクエや日本シリーズに行列ができて、コインシャワーがあった時代…渦中で生き抜いた当事者2人が“90年代サブカルの熱狂”を今語り直す理由〉へ続く

（古澤 誠一郎）